Ghosts 'n Goblins Resurrection & Arcade Stadium bald für PC & Konsolen [U]

Update:

Inzwischen hat Capcom per Pressemitteilung offiziell bestätigft, dass die Switch-Zeiteklusivität von Ghosts 'n Goblins Resurrection (im Test, Note 7.0) bald endet. Am 1. Juni 2021 erscheint das Remake des Arcade-Hits für PC, PS4 und Xbox One.

Im selben Zug wurde der Multiplattform-Release für ein anderes Capcom-Projekt bekannt gegeben, dass aktuell nur für Nintendo Switch erhältlich ist. Also nicht etwa für Monster Hunter - Rise (im Test, Note 8.5), für das ebenfalls schon ein PC-Release irgendwann in der Zukunft angekündigt wurde. Vielmehr kommt ab dem 25. Mai 2021 das Capcom Arcade Stadium auf PC, PS4 und Xbox One. Wie der Name schon andeutet, handelt es sich dabei um eine Sammlung von klassischen Arcade-Spielen des japanischen Entwicklers und Publishers. Insgesamt stehen 30 Spiele zur Auswahl. Das kostenlose Basis-Spiel umfasst aber lediglich 1943 - Battle for Midway. Die restlichen Arcade-Titel können als drei DLC-Packs zu je 14,99 Euro oder als Bundle für 39,99 Euro (Preise aus dem eShop auf Switch zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der News) dazu gekauft werden.

Ursprüngliche Meldung:

Bisher erschien das Arcade-Klassiker-Remake Ghosts 'n Goblins Resurrection am 25. Februar 2021 zeitexklusiv für Nintendo Switch. Capcom hat bereits angekündigt, dass die neuaufgelegten Abenteuer von Unterhosenstreiter Arthur auch auf anderen Plattformen erscheinen sollen, jedoch wurde bisher kein Erscheinungsdatum für PC, PS4 und Xbox One angekündigt.

Wie Gematsu berichtetet, ist nun ein Hinweis im US-Microsoft-Store aufgetaucht. Dort ist der Titel vorbestellbar und der Produktbeschreibung lässt sich entnehmen, dass die Vorbestellungsphase am 30. Mai 2021 endet und Vorbesteller einen Tag Vorabzugang erhalten und ab dem 31. Mai 2021 spielen können. Sofern es sich dabei nicht um einen Platzhalter handelt, der wieder kassiert wird, scheint also der reguläre Multiplattform-Launch von Ghosts 'n Goblins Resurrection am 1. Juni 2021 stattzufinden. Eine offizielle Bestätigung von Capcom steht noch aus.

Dass die Neuauflage eine ähnlich herausfordernde Angelegenheit wie das berüchtigt harte Original ist, demonstriert euch Dennis in seinem Nemesis-Video mit der Switch-Fassung von Ghosts 'n Goblins Resurrection.