Ghosts 'n Goblins Resurrection Test+

Teaser Über 35 Jahre ist es her, dass der Plattformer in den Arcades zum Münzgrab wurde. Nach diversen Umsetzungen hat Capcom den Zombie ausgegraben und einer ausgiebigen Frischzellenkur unterzogen.

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalOb ihr nun alte Rittersleut‘ mit vielen tausend Kilometern auf dem Schlachtross seid oder einfach jungen Knappen, mit Interesse and Videospielgeschichte: Der Namedürfte bei euch wie panische Angstschweißausbrüche sorgen. Schließlich ist das erstmals 1985 für Arcades veröffentlichte Jump-and-Run ein Paradebeispiel von einem bockschweren, knallharten und gnadenlosen Spiel. Manch einer behauptet sogar, die Souls-Spiele seien dagegen reiner Kindergarten…Um auch jüngeren Spielern die Chance zu geben, in die Herzchenboxershorts zu schlüpfen und mit Ritter Arthur auf Prinzessinenrettungsmission zu gehen, hat Capcom mitein Remake geschaffen, das exklusiv für die Nintendo Switch erscheint. Als leidensgeprüfte Veteranen werdet ihr euch wohl sofort wie daheim fühlen, schließlich wurde das Original nur in Nuancen verändert. Das soll aber nicht heißen, dass es gar keine neumodischen Ergänzungen gibt. So haben die Entwickler ein vierter Schwierigkeitsgrad spendiert, der sich speziell an Grünschnäbel richtet.Auch wenn ich zum jüngeren Semester gehören mag, so habe ich doch meine Erfahrung mit Ghosts 'n Goblins und bin durchaus erfahren in Jump-and-Runs, deren einziger Zweck darin besteht, die Seelen unschuldiger Spieler zu brechen. Mit Expertise in diesen beiden Feldern kann ich euch an dieser Stelle schon einmal verraten: Das Remake ist besonders gut für alte Fans geeignet. Doch können Genrefans damit auch ihre Freude haben oder fußt es lediglich in groben Flüchen?