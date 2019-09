10 Jahre GG: Sven Ohnstedt (Grußwort #10)

Zum 10jährigen Jubiläum veröffentlichen wir über mehrere Wochen täglich ein FAQ mit ehemaligen oder aktuellen Mitstreitern. Der heutige Gratulant: Sven Ohnstedt, der 2011 Dark Souls für uns testete.

In einer Serie von Grußworten antworten freie und feste, ehemalige wie aktuelle Mitarbeiter sowie Autoren von GamersGlobal auf vier Fragen. Für die Beantwortung gibt es keine Längen- oder Stilvorgaben. Ebenfalls nicht verpassen: die User-Gedanken zu 10 Jahren GG!

Trickreich versuche ich, die rund drei Wochen lang erscheinenden "Grußworte" abwechslungsreich zu gestalten: Ganz alter Haudegen wechselt sich mit jüngerem ab (Anfangsjahr, nicht Lebensjahr!), Festangestellter mit Freiem und so weiter. Sven Ohnstedt dürfte für viele von euch eher einer der unbekannteren GG-Mitstreiter sein. Aber er war dabei!

Dabei war Sven ab 2009 als fleißiger Mitmach-User und im Zeitraum 2010/2011 als immer wieder in der Redaktion aufschlagender freier Autor. Er war dabei, als wir Move noch mal eine "letzte Chance" gaben (Koop-Test von Aragorn's Quest, zusammen mit meiner Wenigkeit). Er war dabei, als es galt, Enslaved (Note im Test: 8.5) zu testen, oder Assassin's Creed Brotherhood (PC) oder Little Big Planet 2 oder Shadow of the Damned oder Top Spin 4 (und einige andere mehr).

Sven war dabei, als ich mir eines Freitagabends, im Herbst 2010, beim Herausheben einer Playstation 3 in ungesund gebückter Stellung, meinen ersten und Gottseidank einzigen Hexenschuss zuzog. Er war dabei, als es um frische Content-Ideen ging, mit seiner Serie Die 2. Chance (von Mai bis September 2011, Beispiel: Darkest Days). Und er testete im Oktober 2011 Dark Souls (Note im Test: 7.5).

Im Vorfeld hatte Demon's Souls-Kenner und Dark-Souls-Previewer Christoph Hofmann den Test abgelehnt, war unser Neu-Praktikant Jonas Schramm zusammen mit mir humoristisch daran gescheitert. Nun machte eben, weil sonst keiner konnte oder wollte, und nach einiger Überredung meinerseits, der freie Autor Sven Ohnstedt den Test. Wie jeder Test damals wurde er von mir am Ende genau redigiert und auch die Note von mir abgesegnet. Man kann Svens Test – trotz kritischer Grundhaltung und einiger zunächst enthaltenen sachlicher Fehler – immer noch stehenlassen: Nicht jeder muss alles gleich toll finden.

Und damit tritt die ehemalige Hülle Ohnstedt höchstpersönlich ans Leuchtfeuer:



Wann und wie lange hast du bei GamersGlobal mitgemacht?

Ich habe von August 2009 bis September 2011 regelmäßig für GamersGlobal geschrieben. Ich spielte mit dem Gedanken, professionell in den Journalismus einzusteigen. Jörg gewährte mir Einblick in ihren Alltag der Redaktion und lud mich regelmäßig zur Mitarbeit ins Salmdorfer Büro ein.

Was ist die lustigste oder prägnanteste Anekdote, an die du dich erinnerst?

Ich durfte für GamersGlobal an der GDC Europe 2010 (Games Developer Conference) teilnehmen, die im Vorfeld der gamescom in Köln stattfand. Jörg sprach mir damals Mut zu, auf Warren Spector zuzugehen und ihn um ein Gespräch zu bitten. Er reagierte höflich, seine anwesende Assistentin wies mich hingegen zurück und bestand darauf, dass Jörg sich persönlich bei ihr meldet. Das Gespräch wäre wohl auch dann nicht zustande gekommen, wenn Jörg vermittelt hätte. Ich erinnere mich dennoch gerne daran. Ich möchte mich im Übrigen bei den ganzen Assistenzen entschuldigen, die ich in den folgenden Jahren mutwillig umgangen habe: Ich hatte meine Gründe! Und dann war da noch der Test zu Dark Souls: Wie bewertet man ein Spiel, dass einerseits eine faszinierende Welt bietet, die zum Erkunden einlädt, andererseits mit harter Hand gegen den Spieler vorgeht? Ich tat mich ungemein schwer damit, diese Frage zu beantworten. Der Test warnte letztlich vorrangig vor den Zumutungen, die den Spieler erwarten, die Wertung fiel vergleichsweise niedrig aus. Der Test wurde über Wochen hinweg kontrovers diskutiert. Die Redaktion rief eine Experten-Kommission ins Leben, die sich aus bekennenden Anhängern der Serie zusammensetzte und mit erkennbarer Leidenschaft zur Ehrenrettung angetreten war: Zahlreiche, wenn auch gewiss nicht alle Vorschläge der Kommission wurden in den Test übernommen. An der Wertung änderte sich jedoch nichts, sie stand, wenn ich mich richtig erinnere, auch zu keinem Zeitpunkt zur Diskussion. Eine solche User-Experten-Kommission blieb einmalig – meines Wissens auch abseits von GamersGlobal. Ich war zugegebenermaßen froh, als die Diskussion um diesen Test endete. Mittlerweile blicke ich gelassen darauf zurück. Ich zuckte dennoch Jahre später kurz zusammen, als ich von einem Remaster las...



Hat dir die Zeit der Mitarbeit bei GamersGlobal etwas gebracht?

Ich war bis zum Sommer 2015 als fest angestellter Redakteur bei IDG tätig. Die täglichen Aufgaben eines Redakteurs habe ich zu einem guten Teil durch die Mitarbeit bei GamersGlobal kennengelernt.



Was machst du heute beruflich, und spielst du noch, gehst du noch auf GG?