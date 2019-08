Spelunky 2: Release wohl nicht mehr in diesem Jahr

PC PS4

Die Veröffentlichung von Spelunky 2 wird sich wohl in das kommende Jahr verschieben. Ursprünglich sollte der Titel noch 2019 für den PC und die PS4 erscheinen, doch wie der Entwickler Mossmouth jetzt die Fans via Twitter informierte, kann dieser Release-Zeitraum nicht gehalten werden. Seitens des Spielschöpfers Derek Yu heißt es in einem Tweet:

Hey, Spelunky-Fans! Unglücklicherweise glaube ich nicht, dass wir es schaffen werden, Spelunky 2 noch dieses Jahr zu bringen. Die Entwicklung verläuft zwar nach wie vor sehr gut und wir sind nicht mehr weit vom Ziel entfernt, aber die Dichte und der Detailgrad im Spiel erfordern mehr Zeit. Danke für eure Geduld.

In weiteren Tweets entschuldigt sich Yu für die Abwesenheit von Updates zum Spiel. „Es kann schwierig sein, Kommunikation und Entwicklungszeit in Einklang zu bringen (und nicht zu viel zu verderben). Wenn alles ruhig ist, arbeiten wir nur vor uns hin“, erklärte der Entwickler und versprach, dass weitere Updates noch folgen werden. Vorerst fokussiere sich das Team aber voll und ganz auf die Entwicklung. Ein kleines Update gab es zu den Umgebungen, zu denen das Team nach dem Release des ersten Trailers reichlich Feedback erhielt. Darauf aufbauend wurde den Umgebungen mehr Details hinzugefügt, der Kontrast erhöht und auch bestimmte Details in den Levels stärker hervorgehoben. „Einige Details waren ziemlich subtil und die Komprimierung hat ihnen nicht gut getan“, gestand der Macher. Im anschließenden Tweet heißt es: