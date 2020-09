PM: Spelunky 2 überleben: Tipps für eine erfolgreiche Expedition (Sony Playstation Blog)

PC PS4

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

ihr Forscher! Vor vielen Monden – auf den Tag genau vor sieben Jahren – verfasste ich auf diesem Blog hier eine Überlebensanleitung für Spelunky HD mit Anfängertipps und -tricks, die auf meinen unzähligen Reisen (779 allein auf PS4) in tief die Höhlen und noch weiter basiert.

Endlich sind wir bei Spelunky 2 angekommen – der Fortsetzung zu einem der besten, richtungsweisendsten Spiele aller Zeiten. Und nachdem ich eine sinnvolle Zeit lang mit einem Exemplar der Vorabversion verbracht habe, kann ich ein paar meiner Erfahrungen mit euch teilen. Damit meine ich eine Handvoll Tipps – konkreter wie philosophischer Natur – für wiederkehrende und ganz neue Spieler gleichermaßen. Macht euch bereit: Die Wände verschieben sich … wieder …

Ob ihr nun zum ersten Mal spielt oder schon tausend Stunden in die Spielereihe investiert habt, macht nicht den Fehler, zu denken, Spelunky 2 sei wie andere Spiele – nicht mal wie Spelunky HD. Natürlich benötigt ihr etwas Geschicklichkeit und mechanisches Verständnis, um mehr als ein paar Minuten durchzuhalten, aber die andere Hälfte des Fortschritts in einem Spelunky-Spiel besteht daraus, zu lernen, wie alles zusammenpasst. Die einzelnen Teile der Levels, die generiert werden, und wie es sich anfühlt, sich zwischen ihnen zu bewegen, das Verhalten der Gegner, die Art und Weise, wie sie miteinander interagieren, die unterschiedliche Schadensmenge, die alles auf euch haben kann, und so weiter und so fort. Ihr werdet einfach für einige Zeit schlecht sein, bis ihr anfangt, die kritische Menge an Informationen zu verinnerlichen. Also, seid nicht frustriert. Akzeptiert es einfach von vornherein und genießt den unermesslichen Lohn, den ihr erntet, wenn ihr gut im Spiel werdet und zu verstehen beginnt, wie alles zusammenpasst.

In meiner ursprünglichen Anleitung zu Spelunky HD war mein erster Tipp, immer etwas zu tragen – einen Fels, einen Bogen, eine Ratte –, um es als Falle auf herannahende Gegner zu werfen. Während das immer noch wichtig ist und regelmäßig Leben rettet, stellen die kleinen Kreaturen in der Umgebung (Mistkäfer in der ersten Welt, zum Beispiel) keine Bogenfallen mehr auf. Außerdem gibt es jetzt einige Möglichkeiten mehr, den Schaden zu absorbieren. Es ist dieses Mal aber noch wichtiger, jedes Stück Gold und jeden Edelstein einzusammeln, den ihr seht (oder findet, indem ihr Gefäße zerbrecht, besonders das „Geistgefäß“, wenn ihr es neben einem Levelausgang zerschlagt). Warum? Weil die Gegenstände, die ihr in den Läden von Spelunky 2 kaufen könnt, noch nützlicher/abwechslungsreicher/spaßiger sind und ihr euch das gute Zeug einfach leisten können wollt, wenn ihr es seht.

Wie oben beschrieben sind die ausrüstbaren Gegenstände von Spelunky 2 unglaublich nützlich – nicht nur die Neuzugänge (das Power Pack ist eine überaus lustige, wenn auch chaotische Methode, im Level aufzusteigen), sondern gerade auch die überarbeiteten Gegenstände aus dem ersten Spiel. Der Kompass ist eine ungeheure Hilfe und weist euch in unbekannten, spannungsgeladenen neuen Welten – darunter der überarbeitete Dschungel – den Weg zum Ausgang. Aber nicht nur das: Jetzt verrät er euch auch noch (einige) versteckte Ausgänge, solltet ihr anfangen, nach den vielen obskuren Geheimnissen des Spiels zu graben. Einen wurf-tastischen Job macht der Bumerang, der jetzt auch nach schwierigeren Würfen zu euch zurückkehrt und dabei überraschend preiswert im Laden zu erstehen ist. Die Kletterhandschuhe kleben nicht mehr automatisch an jeder Oberfläche fest (dafür müsst ihr jetzt eine Taste gedrückt halten). Damit wurde die einzige Schwachstelle des besten Gegenstands im Spiel behoben. Einige Gegenstände wie die Schrotflinte haben wir aber auch herabgestuft. Sie hat jetzt einen Rückstoß, sogar wenn ihr an Seilen, Lianen oder Ketten hängt (außer ihr habt das vorher erwähnte Power Pack). Und zu guter Letzt wäre da noch der Umhang, der überraschenderweise sehr wichtig geworden ist, weil …