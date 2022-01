Spelunky 2 für Xbox erschienen / Direkt im Game Pass

PC Switch XOne PS4

Bereits im September 2020 hat Entwickler Mossmouth Spelunky 2 veröffentlicht. Ursprünglich war das Roguelike exklusiv für die PS4 erhältlich, im Laufe der Zeit folgten allerdings Portierungen auf PC und Switch. Xbox-Spieler mussten bisher in die Röhre schauen, doch nun ist der Titel auch für die Microsoft-Konsolen Xbox One und Series X/S erhältlich. Als Game-Pass-Abonnenten dürft ihr euch gleich doppelt freuen, denn das Spiel ist in direkt über Microsofts Dienst verfügbar, dazu zählt auch die PC-Fassung.

In Spelunky 2 erkundet ihr prozedural generierte Höhlen und müsst euch allerlei Fallen und Gegnern erwehren. Allerdings solltet ihr etwas Frusttoleranz mitbringen, denn das Roguelike ist alles andere als verzeihend. Ein kleiner Fehler und ihr segnet das Zeitliche.