PM: Spelunky 2 ist ab jetzt auf PS4 verfügbar (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Es ist an Zeit, sich der nächsten Generation von Entdeckern anzuschließen, die auf der Suche nach Schätzen und vermissten Familien sogar bis zum Mond reisen! Mit der Veröffentlichung von Spelunky 2 auf PS4 können Spelunky-Veteranen endlich die nächste Entwicklung der Serie stehen, diedas erste Spiel erweitern.Auf der anderen Seite finden neugierige Spieler, die den Spaß noch nicht erlebt haben, keinen besseren Zeitpunkt, um dabei zu sein. Lernt die Besonderheiten von Spelunky 2 neben dem Rest der Welt kennen und genießt alle neuen Funktionen, die teilweise speziell für neue Spieler gemacht wurden.

Video abspielen

Der hohe Schwierigkeitsgrad von Spelunky erhält viel Aufmerksamkeit, aber ich sehe es eher als unterhaltsame Kulisse, in der sich die Spieler ausdrücken können. Eines meiner Hauptziele bei dieser Fortsetzung war es, den Spielern noch mehr Möglichkeiten zu bieten, um kreativ zu sein. Ihr sollt die Wahl haben, wie ihr in dem Spiel austobt und wie sehr ihr euch mit den verschiedenen Charakteren beschäftigt, denen ihr auf dem Weg begegnen werdet. In vielen Spielen, einschließlich Spelunky 1, tendieren Entwickler dazu, den Spieler zu einer bestimmten optimalen Spielweise zu verhelfen. In Spelunky 2 wollte ich, dass das Design die Spieler dazu ermutigt, auch nach Hunderten von Läufen ständig neue Dinge auszuprobieren.

Ein Beispiel: Erfahrene Spelunky 1-Spieler rauben im Allgemeinen jeden Laden aus, auf den sie bei der Suche nach Jetpacks und Schrotflinten stoßen, weil es die besten Gegenstände für die härtesten Herausforderungen im Spiel sind. In Spelunky 2 gibt es zwar sicherlich noch eine praktikable Strategie, aber es gibt viele andere funktionsfähige Strategien, die ihr ausprobieren könnt – wenn ihr wollt! Man kann ein gesetzestreuer Käufer heute und ein Gelegenheitsdieb morgen sein. Das kann genauso effektiv sein wie ein Leben als kaltblütiger Mörder (und es ist wahrscheinlich auch sicherer). Und je nach Situation ist ein Kraftpaket (ein neues Element, mit dem ihr große Bomben werfen werdet) möglicherweise die bessere Wahl als ein Jetpack. Tauscht doch mal die Sprengkraft der Schrotflinte gegen die Genauigkeit der Armbrust aus. Oder vielleicht habt ihr auch gar nichts davon und ihr macht einfach das Beste aus einer Machete und einem Truthahn!

Ziel des Spiels ist es, Spelunky 2 zu schlagen, aber es ist nicht DAS Ziel. Es gibt Menschen zu treffen, eine Welt zu erkunden, Geheimnisse aufzudecken und Geschichten zu erschaffen … und wie ihr das macht, liegt ganz bei euch. Je mehr ihr spielt, desto persönlicher wird auch eure Reise. Und jetzt, da Spelunky 2 endlich auf PS4 verfügbar ist, könnt ihr auf eure Reise starten. Ich kann es kaum erwarten zu hören, was passiert! Happy Spelunky-ing!