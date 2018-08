Spelunky 2: Release 2019 und erster Gameplay-Trailer

PC PS4

Der im Zuge der Paris Game Week 2017 angekündigte Roguelike-Plattformer Spelunky 2 wird definitiv nicht mehr in diesem Jahr erscheinen. Wie das verantwortliche Entwicklerstudio Mossmouth bekannt gab, soll die Veröffentlichung erst 2019 auf dem PC (via Steam) und der PS4 erfolgen. Einen konkreten Release-Termin für den Titel gibt es vorerst noch nicht.

Dafür wurden erstmals Spielszenen aus dem Nachfolger präsentiert. Der knapp zwei Minuten lange Clip lässt euch einen Blick auf verschiedene Levels werfen und stellt euch mit Ana Spelunky, Roffy D. Sloth, Margaret Tunnel und Colin Northward die neue Generation der Schatzjäger vor. Laut Spelunky-Schöpfer Derek Yu können die Fans mit einigen Neuerungen in der Fortsetzung rechnen. So hat jedes Level im Spiel dieses Mal eine zweite Ebene, zwischen denen man hin und her gehen kann. „ Auch wenn es nach wie vor ein 2D-Platformer ist, fügt die zweite Schicht der Erkundung das Gefühl einer Art dritten Dimension hinzu“, so der Entwickler. Laut Yu wird es zudem weitere Verbesserungen, Neuerungen und Features geben:

Wir haben die Physik für die Flüssigkeiten im Spiel hinzugefügt und es macht wirklich Spaß, damit herumzuspielen. In Kombination mit der zerstörbaren Umgebung ergibt es dynamische Lava- und Wasserfälle, die man stets im Auge behalten muss. Die Welt ist lebendiger und dann gibt es wie erwartet neue Gebiete, Gegenstände, Monster und Fallen. Es ist wirklich eine Menge.

Den Gameplay-Trailer könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. Der Titel wird an diesem Wochenende in Seattle während der PAX West 2018 für die Besucher spielbar sein.