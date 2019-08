Daymare - 1998: Release-Termin, Demo und Story-Trailer zum Horrorspiel

PC XOne PS4

Invader Studios und der Publisher Destructive Creations haben das kommende Survival-Horror-Adventure Daymare - 1998 mit einem Release-Termin bedacht. Der Titel wird demnach ab dem 17. September für den PC erhältlich sein. Der Preis für das Spiel liegt bei 29,99 Euro. Wer schon mal einen Blick auf den Titel werfen möchte, kann ab sofort via Steam eine Demo herunterladen. Den Link zu der 6,3 GB großen Demo findet ihr in den Quellenangaben.

Die Geschichte von Daymare - 1998 spielt sich in Keen Sight ab, einem beschaulichen Städtchen im Herzen von Idaho, das nun durch einen Unfall in einer geheimen Forschungseinrichtung zu einer Gefahrenzone wurde. Eine tödliche Chemiewaffe hat die Bevölkerung der Stadt in blutrünstige Monster verwandelt. Ihr könnt das Spiel aus der Sicht von drei verschiedenen Charakteren (Elitesoldat, Förster und Hubschrauberpilot) erleben, die sich ihren Weg durch die zahlreichen Untoten bannen müssen, um die Ursache für die Katastrophe zu finden.

Passend zur Bekanntgabe des Termins wurde auch ein neuer Story-Trailer auf den Weg gebracht, der den Förster Sam in den Fokus rückt. Anders als der H.A.D.E.S.-Elitesoldat Liev, der zuvor vorgestellt wurde, ist Sam nur ein gewöhnlicher Typ, der als Förster in Keen Sight arbeitet und unter den Bewohnern Respekt genießt. Er ist ein liebevoller Ehemann, der seine Frau verehrt, und wären da nicht seine Krankheit und sein Bedürfnis, diese mit Pillen zu behandeln, wäre er vermutlich der glücklichste Typ auf Erden. Nach dem Ausbruch der Katastrophe und der Begegnung mit H.A.D.E.S. fühlte Sam sich verpflichtet, seine Stadt zu retten.