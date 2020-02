Daymare - 1998: Termin für Konsolen steht fest

PC XOne PS4

Das bisher nur für den PC erhältliche Survival-Horror-Adventure Daymare - 1998 von Invader Studios hat einen konkreten Veröffentlichungstermin für die Konsolen erhalten. Wie der Publisher Destructive Creations jüngst via Twitter mitteilte, wird der Kampf gegen die mutierten Bewohner von Keen Sight am 28. April dieses Jahres auf der Xbox One und der PS4 beginnen.

Die Xbox-One-Version soll ausschließlich als Download erscheinen. Die Umsetzung für die PS4 wird in Europa und USA auch als eine physische Retail-Fassung erhältlich sein. Für die Portierung auf die beiden Konsolen hat sich Invader Studios die Unterstützung von Slipgate Studios gesichert. Letztere haben zuvor unter anderem Titel wie Ancestors Legacy, Wrath - Aeon of Ruin und Devil's Hunt für die Konsolen portiert. Eine Switch-Version ist bisher nicht geplant.