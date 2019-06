Stadia ohne Preisvorteile - Spiele werden zum Vollpreis angeboten

Googles kommende Streaming-basierte Plattform Stadia wird bekannterweise mit zwei Abo-Preismodellen (Basic und Pro) auf den Markt kommen. In der Pro-Variante werdet ihr, ähnlich wie bei Electronic Arts' EA Access, oder Microsofts Xbox Game Pass, eine Auswahl an Gratis-Spielen haben, darunter das bereits dafür bestätigte Destiny 2 (Testnote: 8.5), die mit der Zeit stetig ausgebaut werden soll. Wollt ihr allerdings die aktuellsten Titel, wie etwa Borderlands 3 (im E3-Anspielbericht) oder Doom Eternal (im E3-Anspielbericht) genießen, müsst ihr auch mit einem Pro-Abo den vollen Preis bezahlen. In der Basic-Variante müssen grundsätzlich alle Titel erworben werden. Irgendwelche Preisvorteile solltet ihr dabei nicht erwarten, wie der Stadia-Boss Phil Harrison kürzlich in einem Interview mit Eurogamer.net bestätigte. Auf das Thema angesprochen, antwortete dieser: „Ich wüsste nicht, weshalb es günstiger sein sollte.“

Doch wie will Google den Vollpreis für ein Spiel rechtfertigen, das man anschließend nur streamen kann? Indem man es auf jedem verfügbaren Bildschirm spielbar macht, so Harrison: „Der Wert, den ihr bei einem Spiel auf Stadia erhaltet, ist der, dass ihr es auf jedem erdenklichen Bildschirm spielen könnt, egal ob es ein TV-Gerät, ein PC, ein Laptop, ein Tablet, oder ein Smartphone ist. Ich denke, das wird für die Spieler von großer Bedeutung sein.“

Zudem werden die Spiele auf Stadia laut Harrison „die höchstmögliche Qualität an Innovation und Raffinesse“ aufweisen, zumindest, was die Spiel-Engine angeht. Damit ist wohl gemeint, dass die Titel, im Gegensatz zu anderen Plattformen, immer in maximaler Qualität gestreamt werden, während auf dem PC etwa die verwendete Hardware die Limits setzt. Konkrete Preise konnte Harrison allerdings nicht nennen, da die Studios und Publisher bei der Preisgestaltung mitwirken. „Die Publisher oder die Entwickler werden genau so viel Kontrolle wie wir darüber haben, es ist also etwas schwierig für mich, jetzt etwas Konkretes zu sagen. Wir werden uns aber natürlich den aktuell auf dem Markt vorherrschenden Preisen sehr bewusst sein.“