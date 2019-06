E3 2019: Doom Eternal angespielt

PC Switch XOne PS4

Doom ist zurück! Schnell und brutal wie eh und je mäht ihr euch durch Horden von Dämonen, müsste auf Verfeinerungen und Neuerungen aber nicht verzichten. Alle davon haben uns jedoch nicht gefallen.

Mit dem-Reboot im Jahr 2016 sanierte id Software den Ruf seiner mit Teil 3 dezent in Ungnade gefallene Shooter-Reihe nahezu vollständig. Mitsteht im November der nunmehr fünfte Teil an, der zwar wie gehabt sehr oldschoolig und brutal daherkommt, aber an etlichen kleinen Neuerungen nicht spart.Die E3-Demo führt mich dabei auf einen der beiden Marsmonde, auf dem natürlich wieder mal haufenweise Dämonenpack unterwegs ist. Ziemlich schnell fallen mir einige Neuerungen im Vergleich mit dem Vorgänger auf. Schieße ich auf Gegner, ballere ich ihnen dabei auch mal das Fleisch an Beinen oder Armen bis auf den Knochen weg. Das ist spielerisch wohl nicht weiter relevant, zeigt aber auch visuell sehr nett, wieviel Schaden ich bei diesem oder jenem Widersacher bereits angerichtet habe. Ich kann bei verschiedenen der größeren Gegner aber auch gezielt Teile angreifen, um bei einem Mancubus etwa die dicken Armgeschütze wegzuschießen oder bei einem der hirnähnlichen Spinnen-Roboter das Geschütz auf dem Kopf.Neu sind auch verschiedene sekundäre Feuermodi und Ähnliches bei den Waffen. Beim Raketenwerfer darf ich mein Projektil manuell während des Fluges zünden. Würde ein Schuss ansonsten also vielleicht knapp vorbei gehen, sorge ich mit der Explosion im richtigen Moment dafür, dass der Höllenbrut dennoch das Lachen vergeht. Ansonsten mache ich vor allem Gewohntes, zermansche Gegner nicht ausschließlich mit der Waffe, sondern schieße nur so lange drauf, bis der Gegner anfängt, abwechselnd blau und orange zu blinken.Wie im Vorgänger ist das nämlich der Moment, in dem ich mit einem Nahkampfangriff einen Glory Kill ausführe und damit Lebensenergie zurückgewinne. Oder besser gesagt mehr Lebensenergie, denn auch bei normalen Kills lassen die Gegner nun ein bisschen was vom dringend benötigten Nachschub fallen. Ähnlich funktioniert es beim Einsatz der Kettensäge, die ihr stets bei euch tragt und per Knopfdruck damit einen nahestehenden Feind nachhaltiger teilt, als Houdini es je getan hat. Das Ergebnis ist die Rückgewinnung von ein wenig Rüstung.Auffällig ist in den Kämpfen, dass ich gefühlt von ungefähr doppelt so vielen Gegner attackiert werde, wie im Vorgänger. Deren Vielfalt nimmt ebenfalls zu, ein paar neue, flugfähige Varianten und etliche leichtere Abwandlungen bekannter Typen sind mir in der Demo jedenfalls bereits begegnet, also etwa stärkere Varianten des Cacodemon. Auf die ganz dicken Bosse muss ich aber wohl noch warten, die sparte die mit mehreren Zeitsprüngen versehene Demo nämlich komplett aus.Ausprobieren konnte ich aber das neue Movesystem, das um einen Dash und Wandklettereien erweitert wurde. Die neuen Fähigkeiten nutze ich etwa, um mir zwischen Trümmerbrocken des halb zerborstenen Mars einen Weg zu bahnen. Sprungpads gibt es ebenfalls. Was die Entwickler sich dabei genau gedacht haben, weiß ich nicht. Ich persönlich finde, dass diese (in der Demo aber nur wenig genutzte) Mechanik in Doom überhaupt etwas zu suchen hat. Das passt das Aufsammeln von Extraleben, mit denen wir im Falle eines Todes sofort weiterspielen können und nicht wieder zum letzten Checkpoint zurück müssen, schon eher. Gut finde ich auch, dass id Software scheintbar das total überflüssige Upgradesystem des Vorgängers abgeschafft hat. Es gibt zwar noch Objekte, die meine maximalen Trefferpunkte steigern (und wahrscheinlich auch andere für Schaden und Co.), die scheinen mir aber offensichtlich platziert zu sein, sodass man sie beim Durchspielen womöglich eh so ziemlich alle direkt findet.Nötig könnten die allerdings sein, denn Teile der Demo sind auf dem normalen Schwierigkeitsgrad schon hart. In einer Szene bin ich mindestens fünfmal draufgegangen und habe beim finalen Anlauf auch nur mit etwas Glück überlebt. Aber weniger als einen hardcorigen Oldschoolshooter (Munition braucht ihr zwar, nachgeladen wird aber nicht) hat sicherlich niemand erwartet. Grafisch muss ich auch nichts mehr dazu sagen. Das Spiel auf Basis der id-Tech-7-Engine sieht großartig aus. Ich hoffe nur, dass das auch für die Konsolenversionen gilt und nicht nur für die von mir gespielte PC-Fassung.Autor: Benjamin Braun