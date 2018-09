TGS2018: Erstes Gameplay-Material zu Left Alive veröffentlicht

PC PS4

Square Enix hat zur Tokyo Game Show 2018 ein erstes Video mit Gameplay zu dem auf der letztjährigen TGS angekündigten Survival-Action-Titel Left Alive veröffentlicht. Das Spiel ist im Front Mission-Universum angesiedelt und bietet euch nicht nur Schleich- und Kampfmissionen mit den drei Hauptcharakteren im Third-Person-Modus, sondern enthält auch Abschnitte, die ihr mir eurem Wanzer (Mechs in der Spielwelt von Front Mission) bestreiten müsst.

Da das Video in Teilen auch aus Gesprächen des Moderators mit den Spielern auf japanisch besteht, listen wir euch die Timecodes der Spielsequenzen explizit auf:

00:40 - 07:15 – Intro-Video

10:00 - 13:20 – Charakter-Gameplay 1

15:25 - 17:00 – Wanzer-Gameplay

18:52 - 21:20 – Cutscene (englisch)

23:17 -25:45 – Charakter-Gameplay 2

Left Alive soll für PC und Playstation 4 im Februar 2019 in Japan erscheinen, eine spätere Umsetzung für Switch und Xbox One wird jedoch nicht ausgeschlossen. Ob der Titel zeitgleich mit dem Release in Japan, oder zu einem späteren Datum bei uns im Westen veröffentlicht werden soll, ist derzeit nicht bekannt.