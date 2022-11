Tactics Ogre Reborn Test

Teaser So kann es gehen in Tactics Ogre - Reborn: Gestern war ich noch der Held des Landes, heute der Schlächter von Golyat. Doch dieser Ruf ist angesichts meiner Taten für den Widerstand nicht unverdient.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Tactics Ogre - Reborn ab 49,99 € bei Amazon.de kaufen.

Die Geschichte von Tactics Ogre Reborn wirft euch mitten in den Bürgerkrieg der Nation Valeria und setzt auf politische Intrigen statt auf magische Fantasy-Klischees.

Die Serien-Historie

Für Neugierige und Komplettisten: Per Zeitstrahl springt ihr zurück und nehmt einen anderen Weg.

Viele Interessen, viele Intrigen

Anzeige

Einige Karten bestechen durch die Höhenunterschiede und sind entsprechend herausfordernd.

Alle Screenshots stammen von GamersGlobalDie Story unseres Testkandidaten ist kein weichgespülter Märchenschmöker, sondern ein knallharter Politthriller. Sozusagen ein-Roman zum Mitspielen – daran hat sich glücklicherweise auch im aktuellen Remake zum 2011er PSP-Remake des SNES-Taktik-Klassikers(1995) nichts geändert.Zum Test hatte ich seit mehreren Wochen Zugriff auf das komplette Spiel. Die beste Nachricht: Sowohl das narrative Grundgerüst als auch das Spielprinzip sind bei Tactics Ogre Reborn erhalten geblieben. Hinzugekommen sind jedoch zahlreiche spielerische Verbesserungen und natürlich eine aufgebohrte Grafik.Vorab ein kurzer Ausflug in die Geschichte des Spieles: Im Jahr 1993 erschien das erstealsfür das SNES in Japan. Zwei Jahre später wurde dieser Titel auch in den USA veröffentlicht, während in Japan bereits der zweite Teil der Reihe, ebenerschien. Die Mischung aus RPG-Elementen, beinharter Taktik und isometrischen Kampfgebieten gilt als wegweisend für das gesamte Genre, die sogenannten SRPGs.Wem Look-and-feel von Tactics Ogre seltsam vertraut vorkommt: Der Schöpfer der Serie Yasumi Matsuno verließ den Entwickler Quest und heuerte 1995 bei Square (heute Square Enix) an, wo er 1997 für PlayStation das in unseren Breitengraden bekanntereschuf. Damit verhalf er dem Genre zum Durchbruch. Die japanische Zeitschrift Famitsu kürte Final Fantasy Tactics zu einem der besten 100 Spiele aller Zeiten. Wer mit Squares Vorzeige-Taktikspiel vertraut ist, fühlt sich in Tactis Ogre Reborn gleich heimisch.Der Hintergrund ist so vertrackt wie blutig: Das Valerische Inselreich befindet sich seit Jahren in einem heftigen Bürgerkrieg zwischen drei Parteien: den Bakram, den Galgastani und der Minderheit der Walister. Zu letzteren gehören auch Denam Pavel und seine Schwester Catiua, die sich dem lokalen Widerstand anschließen, deren ehemaligen Anführer, Baron Ronwey, sie befreien und sich in seinen Dienst stellen – nur um im Laufe der Zeit zu erfahren, dass dieser, wie die Herrscher aller Fraktionen, eigene Machtpläne hat. Verrat und wechselnde Allianzen sind an der Tagesordnung.Die in vier Kapitel unterteilte Geschichte ist nicht immer linear – je nach persönlicher Entscheidung geht es auf unterschiedlichen Wegen weiter. Teilweise mit anderen Gefechtsschauplätzen und/oder Figuren, die sich Denam anschließen wollen (oder auch nicht). Dabei unterscheidet das Spiel zwischen einem gesetzestreuen Weg, einem neutralen und einem Weg des Chaos. Glücklicherweise sichert das Spiel einen „Zeitstrahl“, der es erlaubt, im Spiel zurückzugehen, die Entscheidung zu überdenken und eventuell einem anderen Pfad zu folgen. Aber egal welcher Weg auch einschlagen wird – die Kapitel sind in verschiedene Maps unterteilt, auf denen man dann gegen gegnerische Einheiten antritt. Praktisch das taktische Herzstück des Spieles.