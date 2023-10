Spider-Man 2 Test+

Teaser Der Vorgänger war ein starkes Spiel und ein noch besseres Superhelden-Abenteuer. Der Nachfolger legt in quasi allen Bereichen zu, doch reicht das, um selbst Rocksteady zu überflügeln?

Das Schwingen durch die Häuserschluchten New Yorks fühlt sich noch etwas besser an. Der neue "Wingsuit" (Netzflügel) lässt euch noch schneller und vielfältiger von A nach B gelangen. Den mehr als einen Kilometer entfernten Startpunkt einer Nebenmission wird Peter (in einem der alternativen Kostüme) innerhalb weniger Sekunden erreichen.

Mitreißende Superhelden-Story

Die Story ist spannend und wendungsreich erzählt. Der Fokus liegt klar auf den Charakteren und den oft persönlichen Problemen der beiden Spideys. Hier halten Helfer Ganke (Mitte), Miles und seine Herzensdame Hailey ein Schwätzchen.



Griffigere Action, bessere Open World

Dicken Gegnern wie diesem kann selbst der mit Symbioten infizierte Peter Parker nicht einfach so Schaden zufügen. Das geht nur mithilfe der Spezialfähigkeiten und Gadgets oder wie hier nach einer erfolgreichen Parade, die den Gegner kurzzeitig auch mit normalen Attacken angreifbar macht.



Alles anpassbar, außer eines

Meinung: Benjamin Braun Es wäre zu viel gesagt, dass Spider-Man 2 sogar ultimativen Erwartungen gerecht werden könnte, jedes bislang dagewesene Open-World-Actionspiel oder mal eben die Batman-Spiele von Rocksteady locker in den Schatten stellt. Aber das neue Superhelden-Abenteuer von Insomniac Games ist nichtsdestoweniger in quasi jeder Hinsicht erstklassig. Das gilt trotz kleineren Längen für Story und Inszenierung. Trotz hier und da nicht optimaler Übersicht für die extrem spektakulären Kämpfe. Es gilt für die audiovisuelle Umsetzung, auch wenn die deutsche Fassung bei den Sprechern nicht ganz mit der englischen Originaltonspur mithalten kann. Und es ist auch technisch richtig stark, wenn man nicht anfängt, an kleinsten Kleinigkeiten herumzumäkeln.



Ob ich es noch auf 100 Prozent bringen werde, weiß ich noch nicht. Aber aufgrund des insgesamt deutlich lohnenswerteren Open-World-Angebots habe ich definitiv wesentlich mehr Lust darauf als im ersten Teil. Auch, wenn ich die Möglichkeiten letztlich nicht genutzt habe, muss ich zudem loben, wie viel ich hier individuell anpassen kann. Sowohl was klassische Barrierefreiheit-Optionen betrifft, aber auch in Hinblick auf die Spielschwierigkeit. Umso bemerkenswerter ist, dass in Spider-Man 2 auf dem Standard-Schwierigkeitsgrad eine absolut gelungene Balance gelingt. Andere hätten sich da auf diesen reichhaltigen Options-Angebot wohl ausgeruht. Kurzum: Spider-Man 2 ist ein großartiges Superhelden-Spiel und eine klare Kaufempfehlung für Action- und Superhelden-Fans!

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalEs gibt drei Superhelden, zu denen ich ein besonderes Verhältnis habe – und eine besondere Vorliebe für sie. Da wäre zunächst Superman, ganz einfach, weil ich mit den Filmen mitzum ersten Mal überhaupt in Kontakt mit Superhelden kam. Ein weiterer der drei ist mit Batman mein absoluter Liebling. Wobei mein Hang zum Fledermaus-Mann durch die drei Versoftungen der Rocksteady Studios, von denen ich insbesondere Teil 1 bis heute abgöttisch liebe, zwar noch beflügelt wurde, seinen Ursprung aber im schlicht genialem ersten-Film vonaus dem Jahr 1989 hat. Der dritte und zweitliebste Superheld ist Spinnenmann Peter Parker, vermutlich auch, weil ich Anfang der 1990er Raresauf GameBoy spielte und ziemlich begeistern von meinem ersten Superhelden-Game war.Als Superheld an sich hätte es bei mir wirklich jeder schwer, gegen Batman anzustinken. Was den Games-Bereich betrifft allerdings, war-Macher Insomniac Games 2018 mit Marvel's Spider-Man (im Test: Note 9.0 ) für mich mindestens mal nicht allzu weit von der Klasse der Batman-Abenteuer von Rocksteady weg. Nun, etwas mehr als fünf Jahre und eine Konsolengeneration später, erscheint mitder Nachfolger. Gleich zwei spielbare Helden und eine noch größere Spielwelt werden geboten, eine technische Umsetzung, die dem Leistungsvermögen der PS5 gerecht wird, und auch das Ausbügeln der überschaubaren Schwächen des Vorgängers wird versprochen. Ich konnte das Open-World-Actionspiel vorab spielen und verrate euch, weshalb Spider-Man 2 nicht weniger als eines des besten Superhelden-Abenteuer aller Zeiten geworden ist.Marvel's Spider-Man 2 spielt rund zwei Jahre nach den Ereignissen des ersten Teils. Wieder mal befindet wir uns in New York City. Doch einiges ist anders: Erstens umfasst das virtuelle New York in Spider-Man 2 nicht nur den Stadtteil Manhattan, sondern auch große Teile von Brooklyn und Queens. Zweitens sorgen im (zunächst) PS5-exklusiven Sequel von Insomniac Games gleich zwei Spideys für Ordnung, nämlich Altmeister Peter Parker und Miles Morales. Mit Sergej Kravinoff, besser bekannt als Kraven the Hunter, bekommen die beiden es zudem mit einem ganz neuen Hauptgegner zu tun, der „The Big Apple“ als neuen Jagdgrund auserkoren hat. Eigentlich will er dort vor allem Superschurken wie Dr. Curtis Connors Alter Ego Lizard jagen. Er nimmt letztlich aber auch Peter Parker in den Fokus, der nach einer Symbioten-Infektion Fähigkeiten entwickelt, die denen von Venom ähneln.Viel mehr möchte ich zur Story an dieser Stelle auch gar nicht verraten. Insomniac Games gelingt mit Spider-Man 2 allerdings deutlich besser als im ersten Teil eine gleichsam spannende wie wendungsreiche Geschichte zu erzählen, in der auch die persönlichen Beziehungen von Peter und Miles clever eingebunden sind. Dabei spielen neben MJ, Peters bestem Freund Harry Osborn oder Miles Mutter auch etliche andere bekannte Charaktere eine Rolle, die bisweilen so clever miteinander verwoben werden, dass mir das Herz aufgeht. Und es erwarten euch auch einige Überraschungen (wenngleich ein paar Sachen davon vorhersehbar sind). Bekannte Superschurken sind zum Beispiel nicht automatisch eure Gegner.Ein bisschen Kritik muss ich aber auch noch loswerden: Es ist definitiv etwas Gutes, dass ich hier auch mal mit Peter, MJ und Harry auf Coney Island über den Rummel laufen muss und (meist optional) an den Buden oder beim „Hau den Lukas“ an Wettbewerben teilnehmen kann – zumal die Charakterisierung exzellent gelingt. Gerade die ein oder andere Cutscene ist aber dennoch länger, als sie sein müsste. Da bremst Insomniac Games manchmal dann doch für meinen Geschmack zu sehr das Erzähltempo oder streut einen Hauch zu viel fast schon Anekdotisches ein. Aber das dürfte eher bei denen leicht auf die Atmosphäre drücken, die an der Geschichte selbst eh nur wenig Interesse haben – wobei sämtliche Cutscenes auf Wunsch sofort übersprungen werden dürfen.Allgemein gilt: Spider-Man 2 erzählt eine spannende Geschichte, die auch an emotionalen und humorvollen Elementen nicht spart. Schließlich dürfen Peters flappsige Sprüche nicht fehlen, wenn er zum Beispiel einem großen Jäger des Kraven-Clans mit Bärenkapuze mitteilt, dass er er ihn enttäuschen müsse, da er gar keinen Honig bei sich habe. Die fast schon geniale Art, in der Rocksteady die gegenseitige „Abhängigkeit“ von Batman und Joker in Batman - Arkham Knight in Szene setzt, mag Spider-Man 2 nicht ganz erreichen. Weit davon weg ist Insomniac Games hier aber nicht.Was das Gameplay betrifft, legt Spider-Man 2 in praktisch jeder Hinsicht zu. Es kommt zwar schon noch vor, dass die Kämpfe etwas unübersichtlich werden – und auch hier wirken ein paar davon übertrieben lang. Alles in allem spielt sich das aber wesentlich fluffiger als im Vorgänger und sogar intuitiver, obwohl ihr hier potenziell Zugriff auf deutlich mehr Fertigkeiten und Gadgets habt. Ein Teil der Grundfähigkeiten (zum Beispiel die Möglichkeit, sich per Netzschlag an einen Gegner heran oder mit einer alternativen Variante Gegner zu sich herüberzuziehen) und Gadgets steht dabei beiden Spideys zur Verfügung. Das gilt auch für das automatisch freigeschaltete Gerät, das den „Höhenflug“ auslöst. Damit schleudert ihr anfangs bis zu drei nah beieinander stehende Gegner in die Luft, wo selbst sonst gekonnt blockende Gegner für einen Moment für Fausthiebe anfällig sind.In Peters und Miles gemeinsamen Skill-Tree steigert ihr mit den (gemeinsam) verdienten Lernpunkten unter anderem maximale Trefferpunkte, Schaden und andere „Attribute". Daneben gibt es aber auch je einen individuellen Skilltree. Nur Peter verfügt später über besondere aktive Skills des Symbiotenanzugs. Elektro-Fähigkeiten wie ein Kettenblitz sind Nachwuchs-Spider-Man Miles vorbehalten. Wie (und ob überhaupt) ihr die Lernpunkte investiert, bleibt aber euch überlassen. Alle wirklich wichtigen Skills erhaltet ihr auch so im Rahmen der Story-Missionen. Das soll natürlich nicht heißen, dass ihr die Vielfalt der auch sonst stets spektakulären Kämpfe nicht durch weitere Freischaltungen erhöhen könntet. Das könnt ihr! Aber entscheidend für euren Erfolg ist das nicht. Gleiches gilt für die Upgrades der Gadgets, die das Sammeln von „Technikteilen“ und verschiedenen Marken erfordern (genauso wie TP-Verbesserung). Das erinnert an den ersten Teil, aber genau wie dort ist Grinding eben nicht notwendig.Das Open-World-Angebot ist aber in jedem Fall verlockender als im Vorgänger. Es gibt dabei durchaus gewisse Kategorien an Aufgaben, die sich beim dritten Mal nur begrenzt anders spielen. Allerdings gibt es sowohl mehr Kategorien, als auch mehr, die in eine (Neben-)Geschichte eingebettet sind. Ich bin hier jedenfalls deutlich stärker motiviert, „aktuelle Verbrechen“ oder eben echte, designte Nebenmissionen und Open-World-Aufgaben mitzunehmen. Genötigt werde ich aber nie. Es ist und bleibt hier ein Angebot, eines, das sicherlich nicht nur ich hier lieber wahrnehme als in Teil 1.Ich könnte jetzt noch in vielen Bereichen stärker ins Detail gehen oder auch aufs Thema technische Umsetzung zu sprechen kommen. Aber in Bezug auf Letzteres dürfte das oben eingebettete Testvideo hinreichend Aufschluss geben. Spider-Man 2 kommt nicht gänzlich ohne kleineren Schwächen daher, hinterlässt audiovisuell aber insgesamt einen sehr guten Eindruck. Gespielt habe ich übrigens fast ausnahmslos im „Wiedergabetreue“-Modus, der zwar auf 30 fps beschränkt ist, dafür aber eben mitsamt einiger Raytracing-Effekte schon noch deutlich hübscher aussieht – der Leistungs-Modus scheint die versprochenen 60fps zu liefern, reduziert dafür aber Raytracing und anderer Grafikdetails.Ich möchte an der Stelle aber viel lieber dem Thema Zugänglichkeit und Barrierefreiheit mehr Raum geben, das (vorangetrieben nicht zuletzt durch Microsoft) offenbar immer wichtiger wird. Spider-Man 2 bietet allein in diesem Bereich etliche Optionen an, die weit über einen „Farbenblind-Modus“ hinausgehen.Aber hier gibt es nicht nur „klassische“ Barrierefreiheitsoptionen, sondern auch solche, mit denen jeder das Spiel sehr frei an seine eigenen Vorlieben oder Bedürfnisse beim Schwierigkeitsgrad anpassen kann. Es gibt nicht bloß fünf Schwierigkeitsgrade. Ihr könnt unter anderem auch die Kampfschwierigkeit und andere Dinge separat in je fünf Stufen regeln. Ist euch das Spiel zu schnell, könnt ihr die Geschwindigkeit runter regeln – oder auch erhöhen, wenn euch die ohnehin ziemliche hohe Kampfdynamik noch nicht ausreicht. Derartig viele Anpassungsoptionen sind generell löblich. Ich finde es aber vor allem gut, dass Insomniac Games sich offenbar nicht darauf ausruht, nach dem Motto: „kann ja jeder so anpassen, wie er es mag“. Denn die Standard-Einstellung (heißt: alles auf der mittleren von fünf Schwierigkeitsstufen und ohne „automatisch Heilungsinjektion“ und Co.) ist für mich nahezu perfekt ausbalanciert.Erstaunlich wiederum ist bei den vielen Anpassungsmöglichkeiten, dass man die Spielsprache nur durch die Spracheinstellung der Konsole ändern kann. Solltet ihr vorgehabt haben, die noch mal deutlich bessere englische Sprachausgabe in Kombination mit deutschen Untertiteln und Bildschirmtexten zu nutzen, das geht in Spider-Man 2 dummerweise nicht. Aber irgendwas ist ja immer...Autor: Benjamin Braun, Redaktion: Hagen Gehritz (GamersGlobal)