Teaser Der jüngste Teil der Spellforce-Serie setzt auf gemächliche Runden-Strategie statt auf Echtzeit-Kämpfe – und orientiert sich mehr an Age of Wonders oder Master of Magic als an StarCraft und Konsorten.

Alle Screenshots stammen von GamersGlobal



Ich gehe diesen Testbericht heute mal etwas anders an als sonst und versuche mich mehr an einem Erfahrungsbericht als an der üblichen ausufernden Diskussion des Regelwerks des Kandidaten. Dieser heißt Spellforce – Conquest of Eo und stammt vom Studio Owned by Gravity, welches zuletzt mit Fantasy General 2 Expertise im Runden-Strategie-Genre bewieen hat. Mit den Echtzeit-Vorgängern hat der aktuelle Ableger spielerisch nichts zu tun. Conquest of Eo ist nur im gleichen Fantasy-Universum angesiedelt wie die Hauptserie und erzählt offenbar die Vorgeschichte des dritten Parts von 2017, den ich selbst ausgelassen habe.



Trotzdem war ich aufgeregt, als mir Gamersglobal-Chefredakteur Jörg Langer den Test angeboten hat, denn auf den ersten Blick passt Spellforce – Conquest of Eo genau in mein Beuteschema: Globalstrategie mit Hexfeld-Gefechten und deutlichen Anleihen an Heroes of Might & Magic, Age of Wonders und Master of Magic? Ja, bitte! Versorgt mit drei Litern Pepsi Max und einer Tüte Nacho-Chips habe ich mich also am vergangenen Wochenende hochmotiviert in die Schlacht gestürzt.

Gleichgewichtsstörung im Fantasiereich





Die herrlich detaillierten und abwechslungsreichen Szenarien sind eines der großen Highlights des Spiels. So schöne Karten gibt es im Genre sonst nirgendwo! Eine andere Lehre, die ich erst nach einigen Stunden ziehen werde: Die Wahl des Schwierigkeitsgrads beeinflusst vor allem das Tempo und damit für mich auch wesentlich den Spielspaß.Dummerweise ist keine der fünf Stufen wirklich sauber austariert. Die unteren beiden Levels spielen sich angenehm temporeich, sind aber für Genreveteranen viel zu simpel. Dort kann ich nahezu jedes Gefecht in vier, fünf Zügen gewinnen, ohne mich groß anzustrengen, oder die Berechnung gleich der Automatik überlassen. Im mittleren Modus sind die Hexfeld-Schlachten zwar fordernder und mitunter sogar zu schwierig, dafür muss ich aber nach jeder größeren Auseinandersetzung eine Zwangspause einlegen, damit sich meine angeschlagenen Truppen erholen können. Außerdem nervt mich die KI ab Stufe 3 permanent mit Überfällen und Nadelstichangriffen – aber dazu später mehr. Auch die Wahl des Szenarios soll sich laut Beschreibung auf den Schwierigkeitsgrad auswirken, hat aber meiner Erfahrung nach weniger Einfluss. Die Geschichte ist ohnehin in allen fünf Kampagnen im Wesentlichen die gleiche. Was sich vor allem ändert, sind Umgebung, Gegnertypen und Quests.

Auferstanden aus Ruinen

Auch wenn die Geschichte nicht vertont ist und in der Testversion nur auf Englisch erzählt wird, entwickelt sie sich im Verlauf der nächsten Stunden spannend genug. Langsam steigt mein Zauberlehrling selbst zum Erzmagier auf, heuert seinerseits Azubis an (die dann als Armeeführer fungieren) und gerät tiefer und tiefer in den Konflikt mit der Konkurrenz. Automatische Ereignisse sorgen dafür, dass sich meine Beziehungen zu den Nachbarn regelmäßig verschlechtern und der kalte Krieg zwischen den verschiedenen Magierdomänen bald ein heißer wird.

Was mir weniger gut gefällt, sind all die kleinen Quests und Nebengeschichten, die Conquest of Eo offenbar aus einer Vorauswahl zufällig verteilt. Weil ein richtiges Questlog fehlt, muss ich mir anno dazumal Notizen machen, wer wo was von mir will. Weil ich zudem anfangs längst nicht alle Aufgaben lösen kann, quillt mein Schmierzettel bald über vor Hinweisen – und auf der Landkarte wird es vor lauter Markierungen schnell unübersichtlich.

Das Highlight: die Taktik-Gefechte Die Hexfeld-Scharmützel sind für mich einer der größten Pluspunkte von Spellforce: Conquest of Eo. Wenn meine Armeen auf Gegner treffen, kann ich das Resultat entweder automatisch berechnen lassen. Das würde ich aber nur dann empfehlen, wenn die Vorhersage siegesgewiss ist. Ansonsten sind unnötige Verluste unausweichlich. Die Alternative ist, selbst das Kommando zu übernehmen. Dann wechselt die Kamera von der Weltkarte auf eine vergrößerte Detailansicht. Die Gestaltung des Schlachtfelds orientiert sich an der tatsächlichen Umgebung, bildet also Wälder, Wiesen, Dörfer, oder Festungsanlagen mit ab, allerdings gibt es pro Geländetyp eine begrenzte Auswahl an Maps, die sich doch recht schnell wiederholen. Jedenfalls prallen die Armeen in einer in Hexfelder unterteilten Arena aufeinander. Jede Seite schickt anfangs drei oder vier, später bis zu zehn Abteilungen ins Gefecht, die sich grob in Nah- und Fernkämpfer sowie Unterstützer unterteilen lassen. Ohne jetzt die Kampfmechanik zu sezieren: Die verschiedenen Gegnertypen, Spezialfähigkeiten, Regelfeinheiten und nicht zuletzt die kompetente KI sorgen für fordernde Gefechte mit einigem taktischen Tiefgang. Nur auf der eigenen Seite mangelt es etwas Abwechslung: Es dauert einige Zeit, bis ich neue Truppentypen freischalte, etwa indem ich Söldner anheuere (wofür ich erst über Quests meinen Ruf bei den jeweiligen Fraktionen verbessern muss), in meinem Turm entsprechende Ausbildungslager baue oder solche Einrichtungen erobere. Natürlich entlasse aber auch dann meine Veteranen nicht. Das heißt, irgendwann werden die wiederkehrenden Begegnungen dann doch mal etwas eintönig. Anzeige Die Taktikgefechte sind spannend, fordernd und variantenreich. Nur bei den eigenen Streitkräften mangelt es etwas an Abwechslung.

Bevor es losgeht, lässt mich Spellforce – Conquest of Eo aus drei Spielerklassen, fünf Szenarien und wiederum fünf Herausforderungsstufen wählen. Nach einem kurzen Studium der Beschreibungstexte entscheide ich mich für den „Erfinder“ als Alter Ego; er kann seine Armeen mit selbstgebastelten Runenamuletten stärken. Die anderen beiden verfügbaren Helden sind der „Alchemist“, der Tränke braut, und der „Nekromant“, der Gefallene als Untote aufweckt und tatsächlich eine eigene Spielweise fördert, wie ich bei einem späteren Durchgang lerne.Die Story wird mir anfangs durch ein paar karge Texte erzählt. Ich bin ein junger Hexer, dessen früherer Meister ihn zu Hilfe gerufen hat: Der alte Kauz hat von einem Durchbruch seiner Studien des Allfire berichtet, einer geheimnisvollen Kraft, die die Welt von Eo im Innersten zusammenhält. Doch als mein Held das Quartier seines früheren Lehrers erreicht, findet er nur rauchende Ruinen vor. Schnell wird deutlich, dass sich der alte Meister mit anderen großen Magiern im Reich um den Zugang zum Allfire gestritten hat – und die rachsüchtigen Zauberer auch bald in mir einen aufstrebenden Rivalen sehen werden.