Elex 2 Test+

Teaser Die Spiele von Piranha Bytes hatten immer einige Ecken und Kanten. Auch an Elex 2 kann man sich an manchen Punkten leicht stoßen. Weshalb es mir dennoch sehr gut gefällt, erfahrt ihr im Test.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Elex 2 ab 39,99 € bei Amazon.de kaufen.

Rückkehr nach Magalan

Ausgerechnet mit Adam Dawkins, dem Hybriden aus Teil 1, muss Jax kooperieren.

Freiheit und gut vernetzte Quests

Anzeige

Humor darf nicht fehlen: Als Versuchskaninchen für einen Trank fragen wir nach den Nebenwirkungen, die laut Tilas harmlos sind.

Alle Screenshot und Videoszenen stammen von GamersGlobal.Für den geschriebenen Test spielteauf Xbox Series X, für das bald verlinkte Testvideo spielteauf PC. Ihre subjektive Wertung haben die beiden Tester übrigens nicht miteinander abgesprochen.Ich bin als Freund der RPGs von Piranha Bytes, der den ersten Teil vonbis heute für eines der besten Spiele aller Zeiten hält, sicher in Gefahr, von einigen als befangener Fanboy bezeichnet zu werden. Dem ersten Teil von, wenn auch damals noch im Rahmen einer gemeinschaftlichen Redaktionswertung, gab ich eine 7.5 – international wurde das Spiel deutlich niedriger bewertet.Ich habe mirdennoch für diesen Test angeschaut und, wie ihr im Wertungskasten nachlesen könnt, ist dabei eine gute Wertung herausgekommen. Nicht, weil Elex 2 in allen Aspekte so gut wäre, wohl aber, da es mich trotz mancher Schwäche als Gesamtkunstwerk überzeugt hat – und das, obwohl ich nach meinen ersten 20 Minuten kurz davor war, aufzuhören.Es ist müßig darüber zu philosophieren, wieso der Held einer typischen Rollenspiel-Fortsetzung traditionell zu Beginn (fast) alle seine erworbenen Fähigkeiten, Spezialisierungen und Ausrüstungsteile verliert. Aber irgendwas muss eben für den Charakterfortschritt bleiben, anstatt gleich als Conan, der Barbar zu starten und selbst einem mächtigen Höhlentroll im Schlaf den Hintern zu versohlen.Piranha Bytes stellt sich in diese Tradition: Die Hauptfigur Jax auf Teil 1 verliert in Elex 2 wieder praktisch alles und startet als abgehalfterter Level-1-Charakter in abgerissenen Klamotten. Das wird damit erklärt, dass er seit den Ereignissen im Vorgänger für längere Zeit freiwillig ein Dasein als Einsiedler fristete. Ich vermute, er ernährte sich von Fleischwanzensuppe und fuhr seine geistige Tätigkeit auf die eines durchschnittlichen AfD-Abgeordneten herunter. Der Überfall durch von dunklem Elex infizierte Monster (so heißt die rätselhafte Alien-Substanz, um die es geht) holt ihn allerdings wieder in die echte Welt zurück: Jax möchte sie vor einer Invasion der sogenannten Skyands bewahren.Natürlich schafft der verlotterte Held und ehemaliger Alb-Commander das nicht allein. Hilfe beim Aufbau einer schlagkräftigen Armee bekommt er von ungeahnter Seite, nämlich Adam Dawkins, dem ehemaligen Hybriden und Jax obersten Gegenspieler im ersten Teil. Das klingt alles gar nicht so verkehrt, ja sogar spannend.Aber nach den ersten 20 Minuten war ich offen gestanden mehr entsetzt, als sofort wieder in der Spielwelt drin. Denn nach einer wenig spektakulären Flucht und einigen langen Dialogen landete ich in der Bastion, meiner Basis, in der ich die sogenannte 6. Macht etablieren soll. Die ersten Aufträge von Dawkins wecken im Ansatz Erinnerungen an die ziellose „Finde Xardas“-Quest aus, wenn ich mit allen wichtigen Anführern der Fraktionen sprechen soll, um sie für den Kampf gegen die nahende Invasion zu gewinnen. Hätte ich Elex 2 privat gespielt, wäre die Chance hoch gewesen, dass ich mich nach 20 Minuten erst mal wieder einem anderen Spiel gewidmet hätte. Ich musste aber weitermachen, da ich ja den Test-Auftrag übernommen hatte – zum Glück! Denn ich wurde vom Spiel kräftig dafür belohnt.Die erste positive Erkenntnis in Elex 2 reifte schnell. Zwar bin ich, wie vorgesehen, zum von der Bastion aus nächstgelegenen Lager, dem Fort der Berserker, gelatscht – ihr könnt aber theoretisch so gut wie jeden Teil der großen Map erreichen, sobald der kurze Prolog vorbei ist. Anders als im ersten Teil treffe ich auf meinem Weg zum Fort aber nicht so leicht oder gar unweigerlich auf Gegner, denen ich noch nicht gewachsen bin. Wer von den Pfaden abweicht, muss wie gehabt damit rechnen – und wird es dennoch freiwillig immer wieder tun. Im direkten Umfeld der Lager lauern aber deutlich weniger knüppelharte Gegner, weshalb ich bald mutiger agierte als in Teil, in dem ich mehrere Stunden fast nur innerhalb des ersten Lagers verbrachte.Die Quests im Fort und anderen Siedlungen führten mich generell häufiger ins Umland, beispielsweise zu einer Mine, bei der ich beim ersten Besuch dankend das von Beginn verfügbare Jetpack benutzt habe, um die davor lauernden Raptoren zu umgehen. Vor allem aber sind die Quests richtig gut miteinander verwoben und verbinden auch stärker die Lager. Teils stehen sie sogar in Wechselwirkung zueinander, wie beispielsweise lukrative Kopfgeldjagden im Lager der Outlaws, bei denen ich die gesuchten Personen (mit entsprechendem Wissen ausgestattet) alternativ auch als Nachschub für die ersatzgeschwächten Kleriker anwerben kann.So gut wie überall gibt es zudem NPCs wie den Händler Ivan, der wieder zu den zerstörerisch veranlagten Morkons zurückkehren möchte. In eine schöne gemeinsame Reise inklusive Jagd, Rast und kleinen Kochlehrgang verpackt, kann ich gemeinsam mit ihm den Weg antreten, profitiere von seiner Kampfkraft und kann einigermaßen sicher sein, dass mir auf dem vorgeschriebenen Pfad keine Feinde über den Weg laufen, die meinem zu dieser Zeit noch relativ unerfahrenen Helden den Garaus machen können.Noch schöner ist dabei eine Begegnung mit einer paar anderen Morkons, denen Ivan eine Lügengeschichte auftischt. Eigentlich sollte er mit den Berserkern nämlich nicht handeln, sondern ihre Nachschublieferungen überfallen. Anschließend halten mich die Morkons dazu an, die Geschichte zu bestätigen oder zu dementieren. Ich hatte große Sorge, dass die Situation böse endet. Meine Lüge zum Schutz Ivans allerdings zahlte sich später aus und Ivan erinnerte sich an meine Hilfe. Solche Zusammenhänge sorgen einfach für Atmosphäre, zumal die Konsequenzen meines Handelns auch bei der vermeintlich moralisch falschen Entscheidungen glaubwürdig bleiben – und womöglich andere Vorteile bringen, die meinem gewünschten Pfad besser entsprechen.Richtig toll fand ich auch eine spätere Loyalitätsprüfung durch den oberen Morkon-Khan. Dafür gehe ich bloß mit einem anderen Morkon rund ums Lager jagen. Er besucht zwischendrin eine Händlerin und scheint krumme Geschäfte abzuwickeln. Schließlich begegnen wir einem Verräter, den er kurzerhand vor unseren Augen erschießt, wenn wir nicht eingreifen. Ich will nicht ins Detail gehen, aber erst als der Jäger Khan in meiner Anwesenheit Bericht über die Loyalitätsprüfung erstattet, wurde mir klar, was an diesem Jagdausflug die eigentliche Prüfung war. Ich will es nicht übertreiben, aber das war für mich ein „Gothic-Moment“, die einigen der vorherigen Piranha-Bytes-Spiele kaum noch vorkamen. Davon gibt es indes mehrere, auch sozusagen in Form von Referenzen auf frühere Spiele des Entwicklers. Aber die sollt ihr lieber selbst erleben.