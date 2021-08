Humankind Test

Teaser Lachhaft unbalancierte Startphase, seltsames Interface, aber dafür eine wunderschöne Weltkarte, neu gedachte Diplomatie, spaßige Expansion & kernige Schlachten: Amplitudes Humankind ist vielschichtig.

Alle Screenshots stammen von GamersGlobal



Seit ihrer Studiogründung vor zehn Jahren wollten die Amplitude Studios dieses Spiel machen, so geht die Erzählung. Ein Neudenken des 4X-Genres, eine Weiterentwicklung ihrer Endless Legend-Spiele, ein klarer Angriff auf den Platzhirsch Civilization 6. Das Ergebnis Humankind ist tatsächlich in vielen Punkten anders, in manchen besser, in manchen nicht, oft nicht ganz zu Ende gedacht, teils schrecklich unbalanciert, dann wieder überraschend elegant und insgesamt vor allem eines: spaßig.

Dieser Test stammt von zwei Strategie-Veteranen, die selbst schon mindestens zwei Epochenwechsel hinter sich haben. Wir versuchen, uns dem Werk mit Fairness zu nähern, aber auch ohne die in diesem Genre übliche „Hach, wie viele tolle Features“-Begeisterung, die dann oft nicht länger als 20 Stunden trägt. So erklären sich dann reihenweise hohe Wertungen für etwa zuletzt Civilization 6: Lange bevor der Tester das Spiel wirklich durchdringen und in seiner Gänze beurteilen kann, vergibt er eine letztlich auf der Kennenlernphase basierende Wertung. Doch gerade das komplexe 4X-Genre ist dafür bekannt, dass es für eine gewisse Zeit über seltsame KI-Routinen, ächzende Spielsysteme oder Unwucht im Lategame hinwegtäuschen kann.

Darum ist auch dieser Test von Rüdiger Steidle und Jörg Langer mit einer gewissen Vorsicht zu genießen: Nach „nur“ gut 50 Stunden gemeinsamer Testzeit, einer durchgespielten und vier weit gespielten Partien, schätzen wir bestimmt noch das eine oder andere falsch ein. Aber wir haben definitiv die Honigkuchenpferdchen-Phase von Humankind hinter uns ...