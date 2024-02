Star-Wars-Shooter der Titanfall-Macher eingestellt

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Aktuell vergeht leider kaum ein Tag ohne Meldungen über Stellenabbau bei großen Publishern oder Entwicklerstudios. Nun kündigte EA einen Restrukturierungsplan an, bei dem ungefähr 5 Prozent der Angestellten entlassen werden sollen.

In eine Brief von CEO Andrew Wilson an die Belegschaft heißt es unter anderem, man werde auch Spiele auslaufen lassen (gemeint ist wohl die Abschaltung der Server von Online-Titeln oder Games as a Service) und sich "von der weiteren Entwicklung lizensierter Marken weg bewegen, von denen wir nicht glauben, dass sie in unserer sich wandelnden Branche erfolgreich sein werden."

Für ein in Entwicklung befindliches Lizenzspiel fiel nun der Hammer: Der im Januar 2022 noch ohne Titel oder Screenshots angekündigte Ego-Shooter im Star Wars-Universum wird nicht fertiggestellt. Verantwortlich dafür war Respawn Entertainment. Das Studio hat seine Ego-Shooter-Expertise in Titanfall und Apex Legends bewiesen und mit den beiden Titeln der Reihe Star Wars Jedi (Fallen Order im Test) auch bereits beliebte Titel in der weit, weit entfernten Galaxis auf PC und Konsolen gebracht. Des weiteren war Medal of Honor-Veteran Peter Hirschmann in das Projekt involviert.

EA Entertainment President Laura Miele äußerte sich zur Einstellung des Ego-Shooters wie folgt:

Wir haben die letzten Monate über Portfolio von Respawn geschaut. Es ist klar, dass die Spieler sich am meisten auf Jedi und die Fülle an Respawns eigenen Marken freuen. Mit diesem Wissen haben wir entschlossen, den Kurs in Richtung Star-Wars-FPS zu verlassen und unsere Anstrengungen auf neue Projekte mit unseren eigenen Marken zu fokussieren.

Eine anonyme Quelle bei EA will indes der Seite gamesindustry.biz verraten haben, dass die Entwicklung der geplanten Spiele zu den Superhelden Black Panther und Iron Man nicht eingestellt werde.

CEO Andrew Wilson führte unter anderem auch aus, es sei nicht jedes Studio von den Entlassungen betroffen. Andersherum wurde inzwischen bekannt, dass ein komplettes Studio geschlossen wird: Rigdeline Games wurde Ende 2021 etabliert, um eine Story-Kampagne im Battlefield-Universum zu entwickeln. Ridgeline Games wurde unter anderem vom Halo-Miterfinder Marcus Lehto gegründet. Der gab erst kürzlich bekannt, das Studio aus persönlichen Gründen verlassen zu müssen und sich eine Zeit aus der Spiele-Branche zurückzuziehen.