Marvel's Black Panther: Neues EA-Studio entwickelt Singleplayer-Spiel

Electronic Arts hat mit einem ersten Logo-Teaser das Comic-Lizenzspiel Marvel's Black Panther angekündigt. Dabei soll es sich um ein Action-Adventure für Solo-Spieler handeln, das eine eigenständige Geschichte erzählt und in dem ihr natürlich den namensgebenden Beschützer des fiktiven afrikanischen Reichs Wakanda spielt.

Mehr wird zum Spiel noch nicht verraten, dafür aber zum Entwickler: Marvel's Black Panther entsteht beim neu gegründeten Studio Clifhanger Games. An der Spitze von Cliffhanger steht Kevin Stephens, der zuletzt Studio-Chef bei Monolith Productions in der Ära der beiden Mittelerde-Spiele Schatten des Krieges und Schatten über Mordor war. Dazu kommen Veteranen von Reihen wie Halo, God of War und Call of Duty. Stephens sagt über das erste Spiel des Studios:

"Wir haben uns als Ziel gesetzt, Fans eine definitive und authentische Black-Panther-Erfahrung zu bieten, die den Fans mehr Kontrolle über die Erzählung gibt, als sie es jemals in einem Story-getriebenen Videospiel erlebt haben."

Letztes Jahr wurde bereits ein Videospiel mit Black Panther als einen von mehreren Protagonisten angekündigt: Im neuen Titel von Amy Hennig (Autorin von Uncharted 1-3) tut sich der Beschützer von Wakanda im Zweiten Weltkrieg mit Captain America zusammen.