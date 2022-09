Iron Man: EA kündigt Singleplayer-Titel an // Weitere Marvel-Spiele geplant

andere

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Derzeit ist noch sehr wenig zum neuen Iron Man-Spiel bekannt, das heute von Marvel Entertainment, Electronic Arts und dem Entwickler Motive Studio angekündigt wurde. Demnach handelt es sich um ein Singleplayer-Actionadventure mit Third-Person-Perspektive, das euch eine „originelle Erzählung“ der Geschichte des bekannten Marvel-Protagonisten bieten soll.

Die Story soll nicht weniger als „die Komplexität, das Charisma und das kreative Genie von Tony Stark widerspiegeln“. Momentan befindet sich das Projekt noch in einer frühen Entwicklungsphase, was auch der Grund dafür sein dürfte, dass weder ein Veröffentlichungszeitraum noch die Plattformen genannt werden, für die Iron Man erscheinen wird. In der Pressemitteilung von Marvel heißt es darüber hinaus, dass Iron Man „das erste von mehreren neuen Spielen ist“.

Zu den Referenzen des mit dem Vorhaben beauftragten Entwicklerstudios gehören unter anderem Star Wars - Squadrons (Test des Solo-Modus mit Note 8.0) sowie das Remake von Dead Space, das Anfang kommendes Jahres erscheinen soll. Der Executive Producer Olivier Proulx war außerdem an der Realisierung von Marvel's Guardians of the Galaxy (im Test mit Wertung 8.5) beteiligt.

Marvel's Iron Man VR aus dem Jahr 2020 ist aktuell der jüngste Titel einer Reihe von Spielen rund um Tony Stark. Vorausgegangen waren diesem Iron Man 3 (2013), Iron Man 2 - Das Videospiel (2010) oder auch Iron Man (2008).