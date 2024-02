Homeworld 3 verschiebt sich auf den Mai 2024

PC

Wie Gearbox Publishing und Entwickler Blackbird Interactive heute bekannt gaben, verschiebt sich der Release der Weltraum-Strategie Homeworld 3 vom März diesen Jahres auf den 13. Mai 2024. Als Grund wird angegeben, dass man sich mehr Zeit einräumt, um das Spielerlebnis basierend auf dem Feedback ausgewählter Playtester der Vollversion zu verbessern.

Bis zum Ende des aktuellen Steam Next Fests am 12. Februar 2024 könnt ihr derweil noch in einer Demoversion von Homeworld 3 den kooperativen Kriegsspiele-Modus selbst ausprobieren.