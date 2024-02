Steam Next Fest Februar 2024: Über 1000 Demos bis 12. Februar 2024 // Anspiel-Tipps

PC

Im Spiele-Store von Valve ist einmal mehr das Steam Next Fest (im deutschen Store nüchtern "Spielevorschau" genannt) gestartet. Bis zum 12. Februar 2024 findet ihr auf der Startseite prominent eine Kachel, die euch zu über 1000 Demos zu großen und kleinen Spielen führt. Viele davon neu, andere aber nicht erst mit dem Fest veröffentlicht. Beispielsweise ist dort auch die Demo zum deutschen Indie-Titel Children of the Sun (in der Preview) aufgeführt, obwohl diese schon letzte Woche erschienen ist. Dazu gibt es jede Menge Live-Streams zu den Titeln, teils von den Entwicklerinnen und Entwicklern selbst, die auf den jeweiligen Produktseiten eingebunden sind.

Diverse Demos sind dabei wieder zeitbegrenzt und können nach dem Ende des Events nicht mehr verfügbar – diese können selbst dann nicht mehr gestartet werden, wenn ihr sie vor Ende des Events noch heruntergeladen habt.

Im Folgenden listen wir eine kleine Auswahl an interessant wirkenden Anspielversionen: