GC22: Homeworld 3 angespielt, Interface "von Sadisten für Masochisten"

Teaser Bereits Homeworld 1 versetzte den Spieler gekonnt in die Rolle eines Sternenflotten-Admirals, als wäre er Commander Adama aus Kampfstern Galactica. Nun ließ man Raumkapitän-Rekrut Langer ans Steuer.

23 Jahre sind mittlerweile seit Homeworld und 19 Sonnenumrundungen seit Homeworld 2 vergangen. Seit Teil 2 blieb es lange Zeit ruhig um das ungewöhnliche 3D-Weltraum-RTS, bei dem man eine Flotte steuert, die ressourcenabbauend und missionslösend durchs feindliche All schippert. Bis 2016 Homeworld – Deserts of Kharak (Note im GG-Test: 7.5) siehe 7.5-TesT: ) das Geschehen kurzerhand auf einen einzelnen Planeten verlegte.

Etwa ein Dreivierteljahr vor geplantem Release konnte ich nun auf der Gamescom 2022 Homeworld 3 anspielen, den echten Nachfolger von Teil 2, wie schon Kharak wieder von Blackbird Interactive und Gearbox (letztere haben sich irgendwann die Rechte gesichert) stammend. Über 100 Jahre sind seit der Story von Homeworld 2 vergangen, als Karan S’Jet – unser Protagonist der ersten beiden Teile – ein riesiges Netzwerk von Hyperspace-Toren öffnete. Doch diese Entdeckung kurbelte nicht nur den Handel und die Forschung der Menschen an, sondern öffnete auch der „Anomalie“ die Tür, die begann, ganze Planeten zu verschlingen. In Teil 3 spielen wir Karans "Nachfolgerin" Imogen S’Jet – und müssen die Galaxie retten.

Auf der Gamescom habe ich zwei Savegames zur Auswahl, das erste ist wohl Mission 1 des Spiels. Darum wähle ich es, zumal mir ein Tutorial versprochen wird. Wie schon in Teil 1 vor so vielen Jahren (übrigens das erste und letzte Homeworld, das ich länger spielte) steuere ich ein riesiges Mutterschiff, umgegeben von winzigen Punkten, nämlich einigen Jägern sowie zwei etwas größeren Ressourcen-Sammlern. Mittelgroße Schiffe, also etwa Fregatten, kontrolliere ich in diesem Szenario nicht.



Das alles geschieht in einem dreidimensionalen Raum, durch den ich gehirnzersetzend umständlich navigiere mit der Kamera: Mache ich etwas falsch, oder muss ich wirklich viele Sekunden lang das Mausrad überhitzen, um ein wenig heranzuzoomen? Ah, mit W, A, S, D steuere ich innerhalb der aktuellen „Ebene“, mit Q und E geh es nach oben respektive unten. Die Shift-Taste beschleunigt die Kamera ein wenig. Aber der eigentliche Trick scheint zu sein, auf ein Objekt zu zentrieren und von dort aus zu gucken – wüsste ich nur, wie das reproduzierbar geht!

Ich soll an eine verstummte Raumstation, Facility 315, andocken, um Informationen zu sammeln, und dazu zunächst sechs Sonden bauen und an sechs durch einen Kreis markierte Stellen in der Umgebung schicken – klar, der vorsichtige Raumflotten-Kommandant lebt länger. So etwas wäre in jedem RTS, das jemals entwickelt wurde, keine große Sache. Nicht so in Homeworld 3: Zwar werden die sechs Drohnen in Windeseile gebaut, fliegen aus dem Mutterschiff und versammeln sich als eine ordentliche kleine Linie aus sechs winzigen Pünktlein in geringem Abstand davor. Aber von den sechs anzufliegenden Punkten befinden sich nur zwei in meinem aktuellen Sichtfeld. Das „Umblicken“, also das Verschieben von Kamera-Position und -Blickwinkel (obwohl ich immer wieder zur laminierten Tastatur-Belegung-Karte greife), ist derart unfassbar langsam und umständlich, dass ich schier verzweifle.

In der Hoffnung, eine bessere Übersicht zu bekommen, schalte ich auf eine alternative Sicht um, aber die zeigt mir nur die Ressourcen im Umkreis besser, nicht etwa eine stark weggezoomt oder auf „2D“ vereinfachte Darstellung des "Levels". Nun ja, dann muss ich mir eben merken, welche Kreise ich bereits anvisiert habe, und umständlich den jeweils nächsten suchen und anwählen.

Die nächste Hürde: Als unwürdiger Homeworld-Newbie, der ich bin – was zählen schon über 30 Jahre Erfahrung mit dutzenden wenn nicht hunderten von RTS? – leite ich ungewollt immer wieder, und damit meine ich: immer wieder, die schon zum Ziel fliegenden Sonden unvermittelt zu dem Ziel um, das ich für die nächste Drohne auswähle. Weil es, im Gegensatz zu dutzenden wenn nicht hunderten anderen RTS, nicht reicht, ins Leere zu klicken, um eine Einheit abzuwählen. Vielmehr hat irgendwer, der seine Befriedigung offenbar daraus bezieht, unschuldigen Spielern psychische Qualen zu verursachen, beschlossen, dass man auf eine Einheit STRG-klicken muss, um nur sie auszuwählen. Unfassbar!

Ich habe also sechs Sondern – wir reden immer noch vom allerersten Task in der allerersten Mission, die in 100% aller sonstigen RTS auf diesem Planeten längst gelöst wäre – irgendwo hingeschickt, und netterweise verschwinden, wenn die Sonden ankommen, auch die Kreise. Nur ein Kreis bleibt, weil ich es aufgrund der 3D-Perspektive geschafft habe, die Sonde ganz woanders hinzuschicken. Das korrigiere ich, etwas mühsam, und der erste Task ist endlich erfüllt. Spätestens jetzt, in Wahrheit schon viel früher, frage ich mich: Ist es wirklich ernstgemeint, dass ich diese sechs Pixel, die irgendwo im Weltall herumschippern, jedes Mal von Hand finden und markieren muss, wenn ich sie steuern möchte? Gibt es keine Liste, die ich einfach aufrufen kann, um dann dort die Sonden durch zu klicken? Vielleicht gibt es die, vielleicht hätte ich mir alle Sonden manuell in eine Gruppe legen müssen, und dann ginge meine verrückte Idee, als Kommandant zum Kommandieren keine dreidiemensionale Wimmelbild-Suchaufgabe erfüllen zu wollen, aber es ist ein weiterer Punkt, der mich höchst erstaunt zurücklässt.

So beginnt Mission 2 der Messe-Version. Gut zu erkennen: die Größenunterschiede zwischen Mutterschiff (unten), Jägern (die beiden Reihen davor) und Warp-Gate (oben).

Als nächstes soll ich vier Recon-Jäger bauen und, wir ahnen es, an vier per Kreis markierte Orte schicken, um meinen Anflug an die Raumstation abzusichern. Ich habe allerdings schon Recon-Jäger in der Nähe des Mutterschiffs und bin etwas verwirrt, wieso ich vier neue bauen soll. Aber egal, mit denselben "kleinen" Problemen wie vorher schaffe ich es umständlich, die Aufklärer an die richtigen Punkte um die Station herum zu schicken.

Danach zeigt mir eine kurze Ingame-Cutscene, wie sich feindliche Jäger, die sich, angedockt an mehrere Asteroiden, verborgen hatten, aus ihren Verstecken lösen und auf mein Mutterschiff zufliegen. Ich baue wie verrückt weitere Recon-Jäger – aus irgendeinem Grund darf ich noch keine Interceptors bauen –, und wehre die Angriffe mit der in erstaunlich vielen RTS effektiven Kinderfußball-Taktik („alle auf den Ball“) ab. Dabei mache ich mich wohl oder übel mit dem nächsten Steuerungswahnsinn vertraut...

Denn eigentlich will ich ja nur auf die Feinde rechtsklicken, um sie anzugreifen. Das gelingt auch immer wieder, und dann ist alles gut. Winzige Pünktchen schießen auf andere Pünktchen, die feindlichen Pünktchen verschwinden. Juhu! Da aber alles so winzig klein ist, klicke ich öfters auch daneben. Und dann bin ich plötzlich im normalen Bewegungsbefehls-Modus.



Dabei erscheint eine Scheibe, auf der ich zunächst auf der X-/Y-Achse das Bewegungsziel auswähle, allerdings, Achtung, mit einem Links- statt wie sonst mit einem Rechtsklick. Danach muss ich dann noch die Z-Achse wählen, also ob das Ziel unterhalb oder oberhalb der aktuellen Ebene meines Schiffs oder meiner Schiffe liegt, ebenfalls mit Linksklick. Was für die Positionierung von behäbigen Großschiffen sicher eine tolle Idee ist, führt bei in der Kampfsituation zu einem unnötigen Zeitverlust, denn bis ich die zwei zusätzlichen Klicks gemacht habe, sind die anvisierten Feinde schon wieder woanders.

Egal, ich wehre mehrere Angriffe ab, schlittere aber ins nächste Problem: Nun soll ich mal so langsam, das Programm hat es wohl nicht so eilig mit der Verteidigung, fünf Interceptors bauen, also Abfangäger. Dummerweise habe ich meine Ressourcen schon für die ganzen Recon-Jäger verballert, mit nur noch 10 Ressourcen-Punkten kann ich schlecht fünfmal 100 Punkte für die gewünschten Abfangjäger zahlen. Also schicke ich meine zwei Ressourcen-Sammler zu mehreren Fundstellen los, die tatsächlich dann so gefühlt einen Ressourcenpunkt pro 20 Sekunden erwirtschaften. Muss ich erwähnen, dass sie nach dem Abbau an einer Stelle erst mal nichts mehr tun, bevor ich ein oder zweimal auf das „Sammeln“-Icon klicke, und sie zum nächsten Ressourcen-Fundort weiterfliegen?

Nun ja, irgendwann habe ich ganz ohne Interceptors den letzten Angriff abgewehrt, das feindliche Piraten-Mutterschiff zieht sich laut Missionsupdate zurück (gesehen habe ich es übrigens nie, aber es kreuze sicher irgendwo herum), und kurz darauf quittiert mir Homeworld 3 gnädig, wenngleich nicht den Tatsachen entsprechend, ich hätte die fünf Interceptors gebaut (in Wahrheit waren es null).



Die erste Mission ist geschafft, es geht weiter zu Mission 2, in der „Kesura Oasis“. Hier soll ich ein abgeschaltetes, stark versehrtes Hyperspace-Tor wieder flottmachen, indem ich zwei Ressourcen-Sammler an zwei Gate-Controle-Modules andocken lasse. Das gelingt mir ohen nennenswerte Probleme, ich bin halt ein Hecht! Danach wird der riesengroße Warp-"Ring" zur Hälfte aktiviert, lädt sich sichtlich auf, und der nächste Missionsabschnitt wird getriggert. Aber da bin ich, aufgrund meiner massiven Steuerungsprobleme und dem ratlosen Durchforsten der Tastaturbelegung, auch schon am Ende meiner knappen halben Stunde Spielzeit angelangt.

Was ich noch von den Entwicklern erfrage: Die Kampagne wird wieder aus linear angeordneten Missionen bestehen, ohne verzweigende Storyline. Aber: Man darf an Ressourcen mitnehmen, was man sammelt, hat also Vorteile, wenn man (teils unter Zeitdruck) möglichst viel abgrast in einem Abschnitt. Als ich frage: „Home World – Deserts of Dingens fand ja auf einem Planeten statt – wird man in Teil 3 auch mal auf einer Welt landen können?“ war die Antwort „Wir zeigen nur diese beiden Missionen heute, aber sei gespannt, was wir noch verkünden werden.“ – Für mich klingt das nach einer Bestätigung.

Versteht mich nicht falsch: Homeworld 3 ist sehr überzeugend darin, den Weg einer Raumflotte durchs Weltall darzustellen. Dazu gehören eben auch die massiven Größenunterschiede zwischen Mutterschiff und Jägern. Auch die Funk-Quittierungen und das Interface unterstreichen den „realistischen“ Ansatz. Aber ganz ehrlich: eine derart unübersichtliche, nicht-intuitive Bedienung habe ich in meinen 28 Berufsjahren als Spielejournalist nur ganz selten erlebt. Sie wirkte aktiv spaßtötend auf mich. Für weitere Previews oder gar die Review von Homeworld 3 werde ich sicherstellen, dass ein Serienfan wie Rüdiger Steidle das Steuer übernimmt – ich habe hier quasi die Rolle des unbedarften Normalos übernommen, den man nur versehentlich aufs Kommandodeck gelassen hat.



Dennoch muss ich ein letztes Mal unterstreichen: Das Interface wirkt auf mich wie von Vollblut-Sadisten für Vollzeit-Masochisten erdacht. Hier muss der Entwickler bis zum Release dringend nachbessern, wenn er sich nicht auf alte Hardcore-Fans beschränken möchte bei Homeworld 3.