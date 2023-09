Unity rudert zurück: Neues Bezahlmodell erst für Neuprojekte ab 2024

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Knapp zwei Wochen ist es her, dass Unity Technologies bekanntgab, ab dem 1. Januar 2024 ein neues Bezahlmodell, die sogenannte Runtime Fee für alle Kunden der Unity Spiele-Engine einführen zu wollen, das auf der Anzahl der Installationen der jeweiligen Spiele basieren sollte, die mit Hilfe der Engine entwickelt worden sind und in Zukunft entwickelt werden.

Nach einem immensen Shitstorm, hauptsächlich aus der Indieszene und weitreichenden Boykottaufrufen aus der Entwickler- und Gaming-Branche trat neben dem game-Verband auch der europäische Verband der Spiele-Entwickler EGDF auf den Plan und kündigte eine Prüfung durch Vorlage an die EU-Kommission und ein eventuelles Einschreiten der europäischen Wettbewerbsbehörden an. Laut einem Bericht auf GamesWirtschaft.de war sogar von einem Marktversagen die Rede, da Unity als Basis für über 750.000 Spiele von rund 230.000 Entwicklern diene und damit einen Quasi-Industriestandard darstelle. Auch würden Spieldesigner und Programmierer hauptsächlich auf Unity ausgebildet. game-Geschäftsführer Felix Falk sagte dazu:

Aus einer solch hohen Marktdurchdringung folgt auch eine besonders große Verantwortung, die sich unter anderem in einem fairen und ausgewogenen Preismodell zeigen sollte.

Parallel dazu gab es mehrfach ernstzunehmende Morddrohungen gegen Unity-Mitarbeiter und Vorstände, sodass zwei Büros des Softwareherstellers vorübergehend geschlossen werden mussten. Natürlich gab es auch zahlreiche zivilisierte Formen des Protests, wie beispielsweise das Entwicklerstudio Massive Monster, das angekündigt hatte, sein durchaus erfolgreiches Indie-Spiel Cult of the Lamb ab dem 1.1.2024 von allen Plattformen zu löschen und nicht mehr zum Verkauf anzubieten. Selbst eine beträchtliche Zahl von Unity-Mitarbeitern äußerte sich kritisch zur geplanten AGB-Änderung und kündigte Widerstand an. Bekannt gewordene Aktienverkäufe durch Unity-CEO John Riccitiello und zwei seiner Vorstandsmitglieder kurz vor der überraschenden Hiobsbotschaft auf dem Unity-Blog haben die Kritik an dem weitreichenden Vorhaben noch verstärkt.

All das scheint Unity nun zum Umdenken bewogen zu haben, denn Unity Create President Marc Whitten war bemüht, die gestrige 180-Grad-Wende des Unternehmens zu erklären und sich bei allen Unity-Kunden und der Community zu entschuldigen. Die Runtime Fee, so wie sie ursprünglich noch gedacht war, ist für alle Unity-Personal-Lizenznehmer vom Tisch. Die Umsatzregelung von 100.000 US-Dollar soll sogar auf 200.000 US-Dollar erhöht werden. Auch soll der "Made with Unity"-Screen nicht mehr verpflichtend sein. Des Weiteren sollen Unity Pro- und Unity Enterprise Kunden ab einem Umsatz von 1 Million US-Dollar zwischen einer Gebühr und einer Umsatzbeteiligung von 2,5 Prozent wählen dürfen. Die Berechnungen sollen auf eigenen Entwicklerangaben über die Nutzerzahlen erfolgen und bezahlt werden soll der niedrigere Betrag.

Vom Tisch ist die Runtime Fee jedoch nicht, sie soll nur nicht mehr rückwirkend oder für laufende Projekte und aktuelle Unity-Engine-Versionen gelten, sondern lediglich für Kunden, die eine neue Version der Engine nutzen möchten, die ab 2024 oder später auf den Markt kommen wird – sofern ihr Produkt eine bestimmte Umsatzschwelle überschreitet. Whitten bedauerte den "unglücklichen Vorgang", die schlechte Kommunikation und das fehlende Einholen von Feedback aus der Community vor der Ankündigung der neuen AGB.

Laut einiger Brancheninsider sei aber bereits ein so großer Schaden durch Vertrauensverlust entstanden, dass eine Umorientierung der Entwicklerlandschaft, vor allem im Indiebereich, nicht mehr aufzuhalten sei. Kleine, unabhängige und frei verfügbare Open-Source-Engines rücken damit neben dem Platzhirsch Unreal Engine immer weiter in den Fokus nicht nur kleinerer Studios. Wir hatten erst über die positive Entwicklung bei der Finanzerung der freien Godot Game Engine berichtet, die stellvertretend für die Veränderungen in der Indie-Entwicklerszene und letztlich der ganzen Branche steht.