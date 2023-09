Godot Game Engine erhält 100.000 US-Dollar von Terraria-Entwickler

Nachdem bekannt wurde, dass Unity Technologies, das Unternehmen hinter der beliebten und weit verbreiteten Spiele-Engine Unity, sein Bezahlmodell zum 1.1.2024 überraschend umstellen und eine Installationsgebühr (Runtime Fee) einführen will, gab es großen Aufruhr in der Indieszene. Schließlich befeuert Unity über 750.000 Spiele von rund 230.000 Entwicklern. Seitdem verzeichnen kleinere, unabhängige und offene Spiele-Engines, Entwicklerplattformen und Open-Source-Developer-Bibliotheken großen Zulauf.

Erst letzte Woche haben wir darüber berichtet, dass beispielsweise die freie Godot Engine, die bereits für erfolgreiche Indie-Titel wie Dome Keeper, Brotato, Cassette Beasts, Beat Invaders oder City Game Studio Verwendung fand, mit der Godot Foundation einen eigenen Entwicklungsfond unabhängig von Patreon, Kickstarter oder sonst einer Crowdfunding-Plattform ins Leben gerufen hat, um eine verlässliche, transparente und anhand eines Sponsoring-Modells auch dauerhafte Finanzierung der Engine und ihrer Weiterentwicklung zu gewährleisten.

Nun hat das Studio Re-Logic, der Entwickler hinter Terraria, per X-Tweet verkündet, jeweils 100.000 US-Dollar an die Godot Foundation und FNA (Bastion, Celeste, Rogue Legacy), einer freien Neuimplementierung der Microsoft XNA Game Studio 4.0 Refresh Libraries zu spenden und die Projekte mit 1.000 US-Dollar monatlich dauerhaft zu unterstützen. Seit der Unity-Bad-News Mitte September konnte die Godot Foundation ihre Mitgliederzahl von 438 und einer monatlichen Finanzierungssumme von rund 25.000 US-Dollar auf aktuell 1.419 Mitglieder und fast 50.000 US-Dollar pro Monat steigern. Das Entwicklerteam von Re-Logic gab folgende Stellungnahme ab:

Das Team von Re-Logic hat die jüngsten Ereignisse rund um Unity sowohl mit Interesse als auch mit Trauer beobachtet. Der Verlust einer ehemals führenden und benutzerfreundlichen Spiele-Engine an die dunkleren Mächte, die einen großen Teil der Spielebranche negativ beeinflussen, hat uns gelinde gesagt bestürzt. Obwohl wir Unity nicht persönlich nutzen, haben wir das Gefühl, dass wir nicht tatenlos zusehen können, wie diese Raubzüge gegen Studios überall unternommen werden. Wir verurteilen und lehnen die jüngste von Unity vorgeschlagene AGB und die hinterhältige Art und Weise, wie sie eingeführt wurde, entschieden ab.

Das Traurigste daran ist die leichtfertige Art und Weise, mit der jahrelanges, von Unity aufgebautes Vertrauen für eine weitere Möglichkeit, Verlage, Studios und Spieler unter Druck zu setzen, aufgegeben wurde. Dass dieser Schritt völlig unnötig war, stößt auf die Kategorie Tragödie – eine warnende Geschichte, die die Branche so schnell nicht vergessen wird. Wir glauben nicht, dass eine einfache öffentliche Erklärung ausreicht. Selbst wenn Unity seine Richtlinien und Aussagen widerrufen würde, lässt sich der Vertrauensverlust nicht so leicht beheben.

Wir sind der festen Überzeugung, dass es jetzt genauso wichtig ist, einige der anderen aufstrebenden Open-Source-Spiele-Engines zu unterstützen. Zu diesem Zweck spenden wir 100.000 US-Dollar an jede der unten aufgeführten Open-Source-Engines. Darüber hinaus unterstützen wir künftig jedes dieser Projekte mit jeweils 1.000 US-Dollar pro Monat. Alles, was wir im Gegenzug verlangen, ist, dass sie gute Leute bleiben und weiterhin alles tun, was sie können, um diese Engines leistungsstark und für Entwickler überall zugänglich zu machen.