Slaps and Beans 2: Ab 22. September werden wieder Schellen ausgeteilt

PC XOne Xbox X PS4 PS5 Linux MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Während Slaps and Beans (GG-Testnote: 6,0) 2017 von der Spielepresse durchwachsen aufgenommen wurde, kam es bei den Spielern besser an, was auch die Spielerbewertungen auf Steam zeigen. Davon angetrieben, startete das italienische Indie-Studio Trinity Team 2021 eine Kickstarter-Kampagne für den zweiten Teil. Nach mehr als zwei Jahren Entwicklungszeit wurde nun der Veröffentlichungstermin bekannt gegeben: Am 22. September 2023 erscheint Slaps and Beans 2 digital für alle aktuellen Konsolen sowie über Steam. Für Switch und Playstation wird das Spiel zusätzlich als physische Version veröffentlicht.

Für das neue Spiel wurden ein verbessertes Kampfsystem, einen größeren Fokus auf Minispiele und erstmals eine Sprachausgabe in Englisch, Deutsch, Spanisch und Italienisch angekündigt. Für die deutsche Fassung konnten die Synchronsprecher Tilo Schmitz (die deutsche Stimme von Ron Perlman und Michael Clark Duncan) und Dennis Schmidt-Foß (die deutsche Stimme von Ryan Reynolds und Chris Evans) gewonnen werden. Der ehemalige Synchronsprecher von Bud Spencer, Wolfgang Hess, verstarb am 27. April 2016 und Thomas Danneberg, die ehemalige Synchronstimme von Terence Hill, zog sich vor einigen Jahren aus gesundheitlichen Gründen zurück. Auch wurden wieder zahlreiche Songs des italienischen Popduos Oliver Onions lizenziert, die die Filme der 70er und 80er Jahre prägten.

Der nachfolgende Trailer stimmt euch auf das fertige Spiel ein.