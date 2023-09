Slaps And Beans 2: Der Landvogt und Muttis Heller liefern Nachschlag

PC XOne Xbox X PS4 PS5 Linux MacOS

Bud Spencer & Terence Hill - Slaps And Beans 2 ab 34,90 € bei Amazon.de kaufen.

Wenn der Landvogt (Bud Spencer) und Muttis Heller (Terence Hill) zusammen im Film durch die Lande ziehen, dann heißt es für Heerscharen an Gaunern und Halunken nichts Gutes. Doch nicht nur im Film werden mit Vorschlaghämmern Scheitel gezogen, auch im jüngst veröffentlichten Prügelspiel Bud Spencer & Terence Hill - Slaps And Beans 2 setzen sich die Schellentiraden des Duos aus dem Vorgängerspiel unweigerlich fort.

Auch der zweite Teil der Serie wurde mit Hilfe einer erfolgreichen Kickstarter-Kampagne finanziert. Er bietet euch neben den vier stets fliegenden Fäusten von Bud und Terence an neuen Orten wieder Abwechslung durch diverse neue Minispiele. Fans der Filme bekommen wieder Originalmusik auf die Ohren und massenweise Easter Eggs und Filmzitate präsentiert.

Zu den neuen Features kommen neben drei weiteren Sprachen beispielsweise auch die komplett deutsche Vertonung des Titels. Im Kampfsystem sind nun noch mehr interaktive Gegenstände zum Vermöbeln eurer Widersacher vorhanden.

Neben dem 2-Spieler-Koop-Modus, in dem Ihr die beiden Hauptdarsteller steuert, gibt es auch einen Partymodus, in dem ihr die Minispiele aus dem Hauptspiel mit bis zu drei Freunden um die Wette daddeln könnt. Den Klamauk-Prügler erhaltet ihr ab sofort auf Steam für 19,99 Euro. Den Launch-Trailer zu Bud Spencer & Terence Hill - Slaps And Beans 2 haben wir euch unten eingebunden.