Spieleveteranen-Podcast #295: Microprose Soccer

Das Runde muss ins Pixelige

PC andere

Teaser Nicht etwa Netzer und Delling moderieren diesen Rückblick auf ein wichtiges Kapitel im virtuellen Rasensport, sondern natürlich Langer und Lenhardt, mit Verstärkung durch Bendikt Plass-Fleßenkämper.

Eine Fußball-WM gehört weder in die Wüste noch in den Winter, aber da werden sich die Bankkonten der für die Vergabe zuständigen FIFA-Funktionäre schon etwas dabei gedacht haben. Die Spieleveteranen flüchten in die heile Fußballwelt der Vergangenheit: 1988 war Microprose Soccer Meister der C64-Herzen. Das von Sensible Software entwickelte Sportspiel zeichnete sich durch krumme Flanken, herzhafte Grätschen und einen WM-Modus aus (Angstgegner Oman war auch schon dabei). Bei der Spielanalyse wird aus dem eingespielten Duo Langer und Lenhardt ein magisches Dreieck, denn Benedikt Plass-Fleßenkämper vom Podcast Games Insider wird als Gastveteran eingewechselt. Bevor wir uns in der zweiten Halbzeit mit Microprose Soccer beschäftigen, erwarten euch zu Beginn dieser Episode News, Hörerfragen und Impressionen von einem neuen Mittelalter-Spiel.

Der Spieleveteranen-Podcast Episode 47-2022 (#295) mit Jörg Langer, Heinrich Lenhardt und Gastveteran Benedikt Plass-Fleßenkämper hat eine Laufzeit von 1:36:42 Stunden.

00:00:15 News & Smalltalk

0:02:10 Gemischte News: FIFA 23 prophezeit den Weltmeister, Roberta Williams präsentiert Colossal Cave -Szenen, Microsoft feiert 20 Jahre Xbox Live, Kratos kocht mit dem offiziellen Rezeptbuch zu God of War.

, (WM-Modus). 0:27:33 Hörerpost von Pat und Florian Zimmermann.

0:35:53 Wir begrüßen Gastveteran Benedikt Plass-Fleßenkämper, der als Jugendtrainer praktisches Fußball-Knowhow mitbringt.

0:45:53 Das alte Spiel: Microprose Soccer

0:46:15 Chris Yates und Jon Hare ließen sich vom Spielautomaten Tehkan World Cup inspirieren, um den C64-Fußballmeister der Saison 1988 zu programmieren. Ihr Microprose Soccer punktete mit knackiger Action und ungewöhnliche Perspektive.

1:05:59 Mit welcher Hardware haben wir Microprose Soccer neu angespielt? Die PC- und C64-Versionen kann man heute noch auf GOG kaufen GG-Ref-Link), zur Download-Fassung gleich ein Basteltipp.

1:18:01 Pressespiegel und Veteranenfazit.

1:24:39 Abschließender Exkurs zur am 20.11.22 startenden WM (und Bananenflanken-Training).