Colossal Cave: Roberta Williams präsentiert den Anfang des Spiels

PC Switch Xbox X PS5 MacOS

Das "geheime Spiel" der ehemaligen Sierra-Gründer Ken und Roberta Williams sollte ursprünglich bereits 2021 erscheinen, doch daraus wurde bekanntlich nichts. Im März dieses Jahres wurde es auf der Game Developers Conference als Colossal Cave 3D Adventure (zur News) offiziell vorgestellt, mit dem Hinweis auf einen Release im selben Jahr. Einen konkreten Erscheinungstermin gibt es zwar immer noch nicht, doch zumindest wurde zwischenzeitlich bekannt, dass es neben den PC- und MacOS-Versionen auch eine Switch-, Playstation 5- sowie Xbox Series X|S-Fassung geben soll.

Zwischenzeitlich hat man sich entschieden, den Titel auf Colossal Cave zu kürzen, dafür aber den Untertitel "Reimagined by Roberta Williams" zu verwenden. Ebendiese stellte kürzlich und höchstpersönlich in einem kurzen Video, das ihr euch am Ende dieser News ansehen könnt, den Beginn des Ego-Adventures vor. Dort bekommt ihr einen kleinen Einblick in das Look-and-Feel des Text-Adventure-Remakes.

Ihr dürft gespannt sein, ob das Ehepaar Williams es tatsächlich noch schafft, ihr Herzensprojekt in diesem Jahr unter die Leute zu bringen.