PM: Rocksmith™+ erscheint am 6. September weltweit auf PC (Ubisoft News)

Düsseldorf, 30. August 2022 – Ubisoft® gab heute bekannt, dass RocksmithTM+, der neue Musik-Lern-Abonnement-Service, mit dem Anwender:innen das Spielen von Akustik-, Elektro- und Bassgitarre anhand ihrer Lieblingssong erlernen können, am 6. September exklusiv für Windows PC im Ubisoft Store erhältlich sein wird*. Rocksmith+ blickt auf 10 Jahre erfolgreiche Erfahrungen im Lehren von Musik zurück** und baut auf die preisgekrönte Rocksmith-Methode auf, die mehr als fünf Millionen*** Menschen beim Erlernen des Gitarrenspiels geholfen hat. Der Service wird für ein 1-Monats-Abonnement für 14,99 €, für ein 3-Monats-Abonnement für 39,99 € und für ein 12-Monats-Abonnement für 99,99 € erhältlich sein. Der Abonnement-Dienst läuft auf 10 Jahre alten Laptops mit Windows 10**** und wird später in diesem Jahr auch auf Mobil-Geräten verfügbar sein. ​ ​Rocksmith+ wurde von einem Team aus Musiker:innen, Musikpädagog:innen und Videospiel-Entwickler:innen bei Ubisoft San Francisco in Zusammenarbeit mit Ubisoft Osaka, Ubisoft Pune und Ubisoft Bukarest entwickelt. Der Abo-Service bietet einen fachkundigen 360-Grad-Ansatz und unbegrenzter Zugang zum Gitarrenunterricht:

Rocksmith+ arbeitet außerdem mit den führenden Musikinstrumentenherstellern Gibson, Epiphone, Kramer, Ibanez, Ernie Ball, Ernie Ball Music Man, Marshall, Orange, Mesa/Boogie, Roland, Boss und Electro-Harmonix zusammen. ​ ​Rocksmith+ bietet zudem ein Treueangebot an für alle, die Rocksmith 2014 besitzen oder an der Closed Beta teilgenommen haben. Wenn sie ein Rocksmith+-Abonnement für 3 oder 12 Monate erwerben, erhalten diese Spieler:innen im ersten Abrechnungszeitraum eine zusätzliche Bonuszeit - einen Monat kostenlos für diejenigen, die ein 3-Monats-Abonnement erwerben und drei Monate kostenlos für diejenigen, die ein 12-Monats-Abonnement erwerben. ​ ​Ubisoft kündigte außerdem an, dass ab sofort bis zum 6. September im Ubisoft Store ein Gewinnspiel läuft, bei dem es eine Signature-Gitarre von Gibson oder Epiphone zu gewinnen gibt. Mehr Informationen zu den Teilnahmebedingungen, den Preisen und den vollständigen Regeln gibt es unter: https://store.ubi.com/rocksmith-guitar-giveaway-contest.

Weitere Informationen zu Rocksmith+ gibt es unter: rocksmith.com. ​ ​Die neusten Informationen zu Rocksmith+ und weiteren Ubisoft Titeln gibt es unter: news.ubisoft.com. ​ ​*Rocksmith+ wird zu einem späteren Zeitpunkt in Japan und Südkorea für PC erhältlich sein. ​**Laut einer nationalen Studie, die von C&C Market Research durchgeführt wurde. ​***5 Millionen verkaufte Exemplare von Rocksmith und Rocksmith 2014. ​****Detaillierte PC-Mindestsystemanforderungen unter: rocksmith.com/info. ​ ​Angebote zu Ubisoft Spielen gibt es im offiziellen Ubisoft Store unter: https://store.ubi.com/de/home