PM: ROCKSMITH™+ : UBISOFT ZEIGT EINE MODERNE ART DES INTERAKTIVEN MUSIK-LERNENS (Ubisoft News)

Düsseldorf, 12. Juni 2021 – Ubisoft® enthüllte heute im Zuge der Ubisoft Forward Rocksmith+, einen neuen Abo-Service, der Spieler:innen das Spielen von Gitarre und Bass anhand ihrer Lieblingssongs beibringt. Aufbauend auf der preisgekrönten Rocksmith-Methode, mit der fast fünf Millionen Menschen das Gitarre-Spielen lernten, wird Rocksmith+ im Sommer 2021 für Windows PC exklusiv über den Ubisoft Store veröffentlicht.* Rocksmith+ erscheint im Herbst 2021 auch für Xbox Series X|S, PlayStation®5, Xbox One und PlayStation®4 sowie zu einem späteren Zeitpunkt für iOS- und Android-Geräte.

Ein begleitender Trailer kann unter folgendem Link gefunden werden:

Rocksmith+ ist mit Akustik-, E- und Bass-Gitarren kompatibel und bietet zum Start Tausende Lieder an. In Zukunft wird die Anzahl der Songs auf Millionen anwachsen, darunter Titel aus den Genres Rock, Klassik, Indie, Alternative, Hip-Hop, Pop, Metal, Country, Latin, R&B und viele mehr. Zu Beginn wird Rocksmith+ eine Vielzahl von authentischen Arrangements haben, die die Songs so wiedergeben, wie die Künstler:innen sie ursprünglich gespielt haben. Außerdem werden alle Songs in der Bibliothek mit Akkordtabellen spielbar sein, zu denen man summen und jammen kann.

Darüber hinaus kann eine ganze Reihe neuer und verbesserter Übungstools genutzt werden, darunter Riff Repeater, mit dem bestimmte Riffs in Lieblingssongs direkt geübt werden können, oder Adaptive Difficulty, Dank dessen sich Rocksmith+ dynamisch an die Spielstärke der Gitarre-Spielenden anpasst, während sie spielen. Diese Tools wurden entwickelt, um den Nutzern die Kontrolle über ihren Lernprozess zu geben. Rocksmith+ wird für 14,99 € pro Monat für ein 1-Monats-Abo, 39,99 € für einen 3-Monats-Abo und 99,99 € für einen 12-Monats-Abo erhältlich sein.

Rocksmith+ wurde von Ubisoft San Francisco entwickelt, dem Team hinter Rocksmith®, das seit über zehn Jahren Gitarrenunterricht anbietet. Rocksmith+ ist der einzige Abo-Service, der interaktives Musiklernen mit offiziellen Songmastern und leistungsfähigem Echtzeit-Feedback verbindet.** 95 Prozent der Rocksmith-Gitarrenspieler:innen haben ihre Fähigkeiten verbessert, und Rocksmith+ baut mit neuen Songs, Lernmodi und Übungstools, die in den kommenden Jahren hinzugefügt werden, auf diese bewährte Methode auf.*** Zusätzlich zur Verbesserung ihrer Mechanik erhalten Benutzer auch Zugang zu kostenlosen Online-Videos, um etwas über die richtige Technik, Musiktheorie, Ausrüstung, Instrumentenpflege und weitere Bereiche zu lernen.

Darüber hinaus kann mit einer Akustik- oder E-Gitarre und Verstärker gespielt werden, indem man die Rocksmith+ Connect Mobile App verwendet, die eine Phone-as-Mic-Technologie bietet. Indem das mobile Gerät mit einem PC oder einer Konsole gekoppelt wird, kann das eingebaute Mikrofon die Gitarre abnehmen – eine zusätzliche Ausrüstung ist somit nicht mehr nötig. Rocksmith+ ist mittels des Real Tone Cable von Rocksmith auch mit Konsolen kompatibel. Für PC ist Rocksmith+ mit dem Real Tone Cable oder vorhandenen Gitarrenschnittstellen für elektrische und akustisch-elektrische Instrumente kompatibel.**** Rocksmith+ ist außerdem Partner von Gibson, Epiphone, Kramer, Ibanez, Ernie Ball, Ernie Ball Music Man, Marshall, Orange und Mesa/Boogie.

Rocksmith Workshop ist ein neues System für benutzergenerierte Inhalte, mit dem Arrangements aus einer Liste von vorlizenzierten Songs zur Bibliothek hinzugefügt werden können. Damit rückt die Musik-Community in den Mittelpunkt von Rocksmith+. Zum ersten Mal hat die Rocksmith-Community mehr Kontrolle darüber, ihre gewünschten Arrangements zu jeder Zeit hinzuzufügen. Der öffentlich zugängliche Rocksmith Workshop wird es ermöglichen, alle Aspekte eines Songs zu erstellen - von der Transkription bis zu den Tönen. Community-Arrangements werden auf ihre Qualität geprüft und stehen allen Benutzerinnen und Benutzern zur Verfügung.

Rocksmith+ verfügt über erstklassige Lerntools, die das Erlernen von Musik möglichst einfach machen. Aber selbst die beste Musik-Lernsoftware der Welt muss für die Millionen von Songs, die im Laufe der Zeit hinzukommen, noch feinjustiert werden. Interessierte können sich unter folgendem Link jetzt anmelden, um Rocksmith+ während der geschlossenen PC-Beta kostenlos zu testen: rocksmith.com/beta.*****

Weitere Informationen zu Rocksmith+ gibt es unter: rocksmith.com

*4,8 Millionen verkaufte Einheiten von Rocksmith und Rocksmith 2014.

**Assoziierte Ubisoft-Studios sind Osaka und Pune.

***Nach einer nationalen Studie, die von C&C Market Research durchgeführt wurde.

****Die Erfahrung mit Gitarrenschnittstellen von Drittanbietern kann variieren. Für Schnittstellen von Drittanbietern wird kein technischer Support angeboten und es werden möglicherweise nicht alle Schnittstellen unterstützt.

*****Die Plätze sind limitiert.

