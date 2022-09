Check von Vampiro

Die Gitarrenstunden sind ein guter Start.

Übung macht den Meister.

Ihr habt viele Möglichkeiten, Songs zu lernen.

Mit Erfahrungspunkten füttert ihr das extrinsische Belohnungssystem.

Musikspiel

Einzelspieler

Einsteiger bis Profis

Preis: 1 Monat: 14,99 EUR; 3 Monate: 39,99; 12 Monate: 99,99 EUR

In einem Satz: Gut aufgebautes und sehr motivierendes Programm für (angehende) Musiker.

Nachundistdie dritte Iteration des (E-)Gitarren- und Bass-Musikspiels von Ubisoft. Während Rocksmith 2014 mit 55 Songs startete und zahlreiche Songpack-DLC bietet, sind es bei Rocksmith+ gleich über 5000. Dafür setzt Ubisoft auf ein Abomodell. Nach rund zwei Wochen intensiver Nutzung verrate ich euch meine erste Einschätzung.Zunächst müsst ihr euer Instrument mit dem Rocksmith+ verbinden. Das geht über Audiointerfaces, Handyapp, Mikrofon und das offizielle Real Tone Kabel. Mein nicht für den direkten Gitarrenanschluss ausgelegtes Yamaha MW8CX funktionierte, ich hatte aber ein wenig Rauschen. Eine sehr gute Qualität erzielte ich mit dem Real Tone Kabel. Mikrofon und App testete ich mit der Akkustikgitarre, und das klappte erstaunlich gut. Die besten Ergebnisse habe ich aber mit dem Kabel erziel. So habt ihr auch den ganzen Sound nur auf den Kopfhörern, was für mich das beste Erlebnis war.Rocksmith+ führt euch sanft ein mit Songauswahl und Stimmgerät ein, auf Misstöne werdet ihr sogar stets hingewiesen. Trotz der Einführungsvideos war ich von dem riesigen Umfang im ersten Moment leicht erschlagen. Neben besagten Videos empfehle ich euch, einfach auf Erkundung zu gehen, wobei das Programm ähnlich wie ein Streamingdienst aufgebaut ist. In einem Tab sind die Übungen angesiedelt. Dank der "Band" machen die Übungstracks mehr Spaß, als alleine die Saiten zu zupfen. Gitarrenstunden gibt es in vier Kategorien von Basics bis Advanced Styles. Die bieten jeweils zahlreiche gut gemachte, meist ein- bis zweiminütige Videos, ihr spielt mit und absolviert dann eine Übung. Das ist ein sehr guter Start. Denn so lernt ihr auch, wie Rocksmith+ darstellt, was ihr spielen sollt. Wenn ihr Saiten falsch dämpft oder nicht trefft wird das gnadenlos aufgedeckt.Im Home-Tab findet ihr beispielsweise eure Favoriten und was ihr zuletzt gespielt habt. Aber auch Videos, etwa wie ihr Rocksmith+ nutzt oder die Gitarre haltet, und euren Fortschritt. Im Play-Tab seht ihr, was gerade populär ist, bekommt Vorschläge oder seht die Neuzugänge. In der Suche könnt ihr in den Kategorien wie Genre und Schwierigkeit stöbern. Es gibt verschiedene Sortieroptionen und ihr habt zusätzlich einen Filter (unter anderem Arrangement, Tuning, Schwierigkeit, Genre). So könnt ihr etwa nach einfachen Metal-Songs für Rhythmusgitarre suchen. Mit über 2000 sind die Rock-Songs am stärksten vertreten. Es folgen Pop (1724), Latin (1155) und Country (595). Metal fristet derzeit mit 109 leider ein bescheidenes Dasein und viele Bands, die ich gerne spielen würde (vor allem Classic Metal, Thrash, NWOBHM und Powermetal) sind nicht oder kaum vertreten. Trotzdem machte es genau hier endgültig Klick.Wenn ihr euch für einen Song entschieden habt, hört ihr den Vorschautrack. Ihr wählt ein Arrangement, die Schwierigkeit (stufenlos verschiebbar!) und seht welche Skills (z.B. Power Chords, Palm Mutes) und Chords ihr benötigt. Klickt ihr sie an, könnt ihr direkt die passenden Lektionen starten.Mein erstes, richtiges Highlight, neben den Gitarrenstunden, war dann. Dank Gesang und Band geht es gleich brachial los und ich fühlte mich mit voll aufgedrehten Kopfhörern wie der King, auch wenn ich nur einfachste Aktionen durchführte. Nach dem Durchspielen des Songs bekommt ihr drei, meist passende, Stellen zum Wiederholen angeboten und der Schwierigkeitsgrad wird dynamisch angehoben (oder gesenkt).Im nächsten Durchgang wird dann mehr abverlangt. Die Übungsmöglichkeiten für die Songs sind sehr groß und individuell anpassbar. Ihr könnt beispielsweise einzelne Riffs, ganze Abschnitte bis hin zum kompletten Song verlangsamt und immer schneller spielen. Wenn ihr wollt, stoppt der der Track, bis ihr die Saiten richtig angeschlagen habt. Gerade beim ersten Durchgang ist das hilfreich, um reinzukommen. Bei Bloodshed habe ich es natürlich nicht beim ersten Durchgang belassen und mich immer weiter verbessert. Der Fortschritt ist spür- und dank des Progressionssystems auch messbar. Dadurch hatte ich immer eine sichtbare Motivationskarotte vor der Nase.Rocksmith+ ist ein echtes Umfangmonster. Mein zweiwöchiger Dauertest hat mich heiß auf einen Langzeittest gemacht und einige Saiten gekostet. Morgen muss ich erstmal ins Musikfachgeschäft, Nachschub kaufen. Bei Bloodshed hat es bei mir Klick gemacht. Neben weiteren Metal/Rock-Songs wievonodervonhabe ich mich vor allem in Vorschlägen ausgetobt, wie dem Soundtrack vonoder. Die guten Gitarrenstunde und Übungen helfen mir beim Fortschritt genauso wie die Songs "mit Band" und die dortigen Lernoptionen.Rocksmith+ ist für mich als Autodidakt eine echte Hilfe, großer Motivationsfaktor und es macht schlicht richtig Laune, "mit Band" zu spielen. Schließlich hilft jede leichte oder auch schwerere Stunde mit der Gitarre, denn üben übt. Die Performance von Rocksmith+ ist sehr gut, nur am ersten Tag war der "Noteway" bei einem Song laggy. Witzigerweise habe ich in den Anfängerstunden genau das gelernt, was ich "damals" auch lernte. Ich denke, Rocksmith+ ist auch für Einsteiger gut geeignet. Für das beste Erlebnis empfehle ich euch das Real Tone Kabel. Aber alle anderen Optionen funktionieren auch. In einem Langzeittest kann verrate ich euch auch, wie das Song- und Übungsangebot ausgebaut wurde. Hoffentlich mitund