Roller Champions: Kostenlose Map Disco Fever Staten Island verfügbar

PC Switch XOne PS4 iOS Android

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Am 21. Juni 2022 startete in Ubisofts Free-to-Play-Rollschuhspiel Roller Champions eine neue Season. Die hört auf den griffigen Namen Disco Fever und bietet wenig überraschend einige neue Elemente im Disco-Stil. Wie das Unternehmen nun bekannt gegeben hat, ist ab sofort zudem eine neue Arena ins Spiel integriert werden. Disco Fever Staten Island ist wie die Saison selbst kostenfrei, einen ersten Blick könnt ihr im unten eingebundenen Trailer auf sie werfen.

Spielbar ist Roller Champions auf PC, PS4, Xbox One und Switch. Via Abwärtskompatibilität könnt ihr außerdem auf PS5 und Xbox Series X/S in die Rollschuhe schlüpfen.