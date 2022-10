PM: Roller Champions‘™ neue Season, „Der Weg des Drachen”, ist ab sofort verfügbar (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 4. Oktober 2022 – Ubisoft® gab heute bekannt, dass „Der Weg des Drachen”, die neueste Season von Roller Champions™, ab sofort für alle Spieler:innen verfügbar ist. „Der Weg des Drachen” ist auf Xbox One, PlayStation® 4, Xbox Series X | S, Nintendo Switch™ und Windows PC (Ubisoft Store, und Epic Games Store) kostenfrei spielbar.

​Der Trailer zu „Der Weg des Drachen” kann unter folgendem Link gefunden werden:

Alternativ liegt das Video hier als Direktdownload bereit.

Die AT-Version des Videos kann hier auf YouTube gefunden werden und steht ebenfalls zum Direktdownload bereit.

​Die Roller Champions Community wird ab dem 4. Oktober das Thema der neuen Season entdecken können, welche von Kampfsportarten sowie uralten Traditionen aus Asien inspiriert ist. „Der Weg des Drachen” bringt neue thematische Karten sowie technische Verbesserungen wie vollständige plattformübergreifende Funktionen und einen verbesserten Zeitplan für Modi und Minispiele mit sich.

​Spieler:innen können ihre Fähigkeiten in der brandneuen Bangkok-Arena, dem Zen-Tempel und dem Drachentempel verfeinern. Damit Spieler:innen die neuen Umgebungen von „Der Weg des Drachen” in vollem Umfang erleben können, werden in den ersten zwei Wochen ab dem 4. Oktober nur diese drei neuen Arenen zur Verfügung stehen. Danach werden alle Arenen der vorherigen Seasons wieder verfügbar sein.

​In dieser neuen Season steht Spieler:innen die Möglichkeit offen, Freunde mithilfe der Cross-Play-Funktion zu einem Spiel einzuladen, unabhängig von der Plattform, die benutzt wird. „Der Weg des Drachen” hat auch das Matchmaking und die Stabilität des Spiels verbessert, um ein besseres und reibungsloseres Erlebnis als je zuvor zu schaffen.

​Um die Routine der Spieler aufzufrischen, wird es in jeder Woche von „Der Weg des Drachen” einen anderen Modus oder ein anderes Skatepark-Minispiel geben. Diese Modi werden Spieler:innen weiterhin mit Fans belohnen und zu dem Fortschritt des Roller Passes beitragen. Die neue Season bietet zudem mehr thematische Charaktere, sogenannte Superstars, die jetzt mit ihren eigenen angepassten Hintergründen kommen. In „Der Weg des Drachen” erwarten Spieler:innen mehr von diesen Charakteren als jemals zuvor.

Mehr Informationen zu Roller Champions gibt es unter: rollerchampions.com.

​Die neusten Informationen zu Roller Champions und anderen Ubisoft-Titeln gibt es unter: news.ubisoft.com.

​Angebote zu Ubisoft Spielen gibt es im offiziellen Ubisoft Store unter: https://store.ubi.com/de/home

​About Roller Champions

​Roller Champions™ is a free-to-play, skill-based, team PvP sports game. It is the result of a passionate team of people, want to create a new sport, one that creates a unique new experience on the competitive scene. The game meant to entertain both players and viewers with the promise of spectacular skill-based plays and last-minute saves. Roller Champions offers speed, momentum, verticality, and above all, team play. Players will embark on a zero-to-hero journey, gaining fans as players play matches, complete sponsor contracts, and participate in skatepark activities. All of it to pursue the ultimate goal of rolling up to glory.