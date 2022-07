Roller Champions: Ubisoft dementiert Gerüchte zur Einstellung

PC Switch XOne PS4 iOS Android

Im Mai 2022 ist das Funsport-Spiel Roller Champions von Ubisoft an den Start gegangen. Nachdem das Feedback der Spielerschaft nicht übermäßig positiv ausfiel, wurden schnell Gerüchte über eine Einstellung laut. Nun haben sich die Entwickler mit einem Tweet gemeldet und stellen klar, dass der Titel weiter unterstützt werden soll.

Lasst uns zuallerst klarstellen, dass Roller Champions nicht eingestellt wird und Ubisoft es weiterhin vollumfänglich unterstützt.

So heißt es in dem Tweet. Allerdings wolle man die Beschwerden der Spieler auch ernst nehmen und aus diesem Grund wird die Disco-Fever-Season verlängert. In Kürze soll ein Patch erscheinen, der Invites über mehrere Plattformen hinweg ermöglicht. So will Ubisoft den sozialen Aspekt des Spiels weiter in den Fokus rücken.

Der Patch bringt außerdem einige Bugfixes mit sich. Und nach Season 3 ist noch lange nicht Schluss, die Entwickler haben laut eigener Aussage noch einige spannende Inhalte in der Hinterhand. Allerdings wolle man nichts überstürzen und sich die Zeit nehmen, die nötig ist.