PM: Der Kampf in Brawlhalla® geht weiter mit dem Street Fighter™ Part II Epic Crossover (Ubisoft News)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 25. Mai 2022 – Ubisoft® gab heute in Zusammenarbeit mit Capcom bekannt, dass Street Fighter™ sein Comeback in der Welt von Brawlhalla mit fünf neuen Charakteren und einer neuen Street Brawl-Karte feiert, die von der Bustling Side Street aus Street Fighter™ V inspiriert wurde. ​ ​Der Trailer zu Brawlhalla x Street Fighter Part 2 kann unter folgendem Link gefunden werden:

Das Street Fighter Part II Epic Crossover-Event ist der Startschuss für ein In-Game-Event, bei dem Dhalsim, Sakura, Ken, M. Bison und Luke zu den bereits veröffentlichten Ryu, Chun-Li und Akuma stoßen. Zusätzlich zu den neuen Crossovers wird der Spielmodus Street Brawl als Brawl der Woche vorgestellt, bei dem die Spielenden im Street Fighter-Stil mit Gesundheitsbalken kämpfen, um zu zeigen, wer als Erster im 2D-Kampfsetting fällt. ​ ​Fünf neue Street Fighter Epic Crossover-Held:innen treten der Schlacht bei!

Diese Street Fighter-Charaktere kämpfen immer noch!

Jedes Epic Crossover ist für 300 Mammut-Münzen über den In-Game-Shop erhältlich. Gegenstände aus dem letztjährigen Event, wie der kultige, von Street Fighter™ IV inspirierte K.O.-Effekt und vier Avatare, werden während des Events zu kaufen sein. Alle Gegenstände werden auch nach dem Ende des Events noch käuflich zu erwerben und spielbar sein. Der Spielmodus und die Karte werden auch nach dem Ende des Events noch spielbar sein. ​ ​Brawlhalla wurde von Blue Mammoth entwickelt und ist ein Free-to-Play Plattform-Kampfspiel, mit mittlerweile über 80 Millionen Spieler:innen. Es führt die Spieler:innen in einen Kampf um Ruhm und Ehre in den Hallen von Walhalla. Man kann aus über 50 einzigartigen Charakteren wählen und im Einzel- oder Koop-Modus online und lokal gegen Andere antreten. Brawlhalla unterstützt plattformübergreifendes Spielen zwischen Xbox One X, Xbox Series X|S, Nintendo Switch™, PlayStation®4 und PlayStation®5, PC, iOS- und Android-Geräten. Die Spieler:innen können alle Online-Matchmaking-Aktivitäten gemeinsam spielen und individuell anpassen. ​ ​​

