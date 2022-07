Brawlhalla: Crossover-Event bringt Ezio, Eivor und neue Modi

PC Switch XOne PS4 iOS MacOS Android

Auch wenn Brawlhalla bereits 2017 veröffentlicht wurde, wird das Prügelspiel kontinuierlich mit neuen Inhalten versorgt. Nicht selten handelt es sich dabei um Crossover-Events mit anderen Titeln und nun erwischt es die Assassin's Creed-Reihe. Wie Ubisoft bekannt gibt, werdet ihr euch künftig auch mit Ezio aus Assassin's Creed 2 und Eivor (männlich und weiblich) aus Assassin's Creed Valhalla in den Kampf stürzen können.

Ezio kostet euch 7.200 Gold oder 100 Mammoth-Münzen, das Epic-Crossover-Event liegt bei 300 Mammoth-Münzen und bringt neben Eivor noch ein neue K.O.-Bildschirm, eine neuer Emote und acht neue Avatare. Die Gegenstände könnt ihr auch nach dem Event noch erwerben.

Als frischer Spielmodus ist außerdem eine Kopfgeld-Variante mit an Bord. In diesem könnt ihr in folgenden drei Modi teilnehmen: Schlägerei auf der Dachterasse, Geisterkampf auf den Dächern und Assassin’s Brawl. Mit Florence Rooftop und Florence Terrace gibt es außerdem zwei neue Maps.