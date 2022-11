PM: Anlässlich der COP27 startet Ubisoft vier Green In-Game-Aktivierungen (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Düsseldorf, 2. November 2022 – Ubisoft® gab heute bekannt, dass in vier Titeln im November spielinterne Kampagnen veröffentlichen werden, um Millionen von Spieler:innen im Vorfeld der UN-Klimakonferenz 2022 für Umweltthemen zu sensibilisieren. Brawlhalla, Rocksmith+, Hungry Shark World und Trackmania werden jeweils Aktionen starten, die ihre Teams beim diesjährigen Green Game Jam eingereicht haben. Der Green Game Jam wird von der Playing for the Planet Alliance organisiert, einer Initiative, die vom UN-Umweltprogramm (UNEP) unterstützt wird. Als Gründungsmitglied der Playing for the Planet Alliance hat sich Ubisoft dazu verpflichtet, seiner Verantwortung als eines der weltweit führenden Videospielunternehmen gerecht zu werden und nicht nur seinen eigenen ökologischen Fußabdruck zu reduzieren, sondern auch seine globalen Communities zu mobilisieren und zum Handeln zu inspirieren.

Jedes der Spiele wird außerdem mit einem Partner zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass die Momente im Spiel auch außerhalb des Spiels Wirkung zeigen. Hungry Shark World wird sich mit Glowing Glowing Gone zusammentun, um deren Kampagne zur Unterstützung eines besseren Schutzes der Ozeane und der Erhaltung und Wiederherstellung von Korallenriffen zu verstärken. Brawlhalla, Rocksmith+ und Trackmania werden Einnahmen an ihren Partner Ecologi spenden, um zur Wiederaufforstung beizutragen, indem mehr als 20.000 Bäume gepflanzt werden. Zusammen mit den Bäumen, die im Rahmen anderer Aktionen in diesem Jahr gepflanzt werden, ist Ubisoft auf dem besten Weg, innerhalb von 12 Monaten insgesamt mehr als eine Million Bäume zu pflanzen.

​„Was Videospiele zu einer einzigartigen Form der Unterhaltung macht, ist ihre Fähigkeit, die Spieler:innen in die Welt um sie herum einzutauchen zu lassen und sie zu aktiven Teilnehmer:innen zu machen. Das macht Spiele zum idealen Medium, um den Spielenden konkret zu zeigen, um was es geht, wenn wir über den Klimawandel sprechen", sagt Nicolas Hunsinger, Director of Corporate Environmental Sustainability bei Ubisoft. "Wir sind stolz auf die Art und Weise, wie die Teams von Brawlhalla, Rocksmith+, Hungry Shark World und Trackmania ihre Kreativität eingesetzt haben, um die Spieler:innen in Gespräche über Umweltthemen einzubinden und sie zum Handeln zu inspirieren.“

​Die Mobilisierung der Ubisoft-Communities für den Planeten durch Spiele ist ein wesentlicher Teil der Umweltverpflichtung „Play Green“ des Unternehmens. Damit wird Ubisofts strenger Ansatz ergänzt, eigene Kohlenstoffemissionen zu reduzieren und zur globalen Kohlenstoffneutralität beizutragen. Ubisoft hat sich im Einklang mit dem Pariser Abkommen ein wissenschaftlich fundiertes Ziel gesetzt, um die globale Erwärmung bis 2030 auf 1,5°C zu begrenzen. Dieses Ziel wurde von der Science Based Target Initiative bestätigt. Das Unternehmen hat sich verpflichtet, ausgehend vom Basisjahr 2020 seine absoluten Treibhausgasemissionen nach Scope 1 und 2 bis 2030 um 42 % zu reduzieren. Außerdem gilt es sicherzustellen, dass 67 % von Ubisofts Lieferanten bis 2026 wissenschaftsbasierte Ziele haben.

​Es wird weitere Neuigkeiten zu den vier Spielen im Laufe des Novembers geben. Mehr Informationen gibt es unter: www.ubisoft.com und www.playing4theplanet.org/green-game-jam-2022

