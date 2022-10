PM: Simon Belmont und Alucard sind ab sofort als neue Crossover im Brawlhalla-vania-Event verfügbar (Ubisoft News)

PC Switch XOne PS4 iOS MacOS Android

Düsseldorf, 20. Oktober 2022 – Ubisoft® veröffentlichte in Zusammenarbeit mit Konami Digital Entertainment die neusten epischen Crossover mit den Charakteren Simon Belmont und Alucard. Diese sind ab sofort für 300 Mammoth-Münzen im spieleigenen Shop verfügbar. ​ ​Der Trailer zu dem Brawlhalla-vania-Event kann unter folgendem Link gefunden werden:

Die AT-Version des Videos kann hier auf YouTube gefunden werden. ​ ​Simon Belmont, ein episches Crossover für Jhala, ist ein bekannter Vampirjäger aus dem 17. Jahrhundert, der oft als der berühmteste Vampirjäger aller Zeiten bezeichnet wird. Er gehört dem Belmont-Clan an und ist der Erbe der berüchtigten Vampirkiller-Peitsche. Simon Belmont nutzt sein Morgenstern-Schwert und eine Streitaxt. Seine Signatur-Angriffe schließen Folgendes mit ein:

Alucard, ein episches Crossover für Ezio, ist der Sohn von Dracula, dem legendärsten Vampir aller Zeiten. Der Name Alucard, die Umkehrung von Draculas Namen, zeigt, wie er sich gegen die bösen Überzeugungen seines Vaters stellt. Er ist ein geschickter Schwertkämpfer, der dunkle Magie einsetzt, um den Zorn seines Vaters zu bekämpfen.Alucard nutzt seinen Vertrauter Geist-Orb und sein ikonisches Schwert. Seine Signatur-Angriffe schließen Folgendes mit ein:

Mit dem Start von Brawlhalla-vania beginnt auch das neueste Crossover-Event, welches Draculas Schloss als Karte das FFA-Spiel, Umgekehrtes Draculas Schloss als Karte für 1v1-Spiele, vier neue Avatare und einen Vampir-Fledermaus-Sidekick bietet. Alle Gegenstände werden auch nach dem Ende des Events noch käuflich zu erwerben und spielbar sein. Dasselbe gilt auch für den Spielmodus und die Karten, die nach dem Ende des Events ebenfalls spielbar bleiben. ​ ​Brawlhalla wurde von Blue Mammoth entwickelt und ist ein Free-to-Play Plattform-Kampfspiel, mit mittlerweile über 80 Millionen Spieler:innen. Es führt die Spieler:innen in einen Kampf um Ruhm und Ehre in den Hallen von Walhalla. Man kann aus über 50 einzigartigen Charakteren wählen und im Einzel- oder Koop-Modus online und lokal gegen Andere antreten. Brawlhalla unterstützt plattformübergreifendes Spielen zwischen Xbox One X, Xbox Series X|S, Nintendo Switch™, PlayStation®4 und PlayStation®5, PC, iOS- und Android-Geräten. Die Spieler:innen können alle Online-Matchmaking-Aktivitäten gemeinsam spielen und individuell anpassen. ​ ​Brawlhalla kann kostenlos auf iOS- und Android-Geräte im Ubisoft Store heruntergeladen werden: https://store.ubi.com/brawlhalla/6077f3315cdf9a268c10d3df.html ​ ​Mehr Informationen zu Brawlhalla gibt es unter: brawlhalla.com. ​ ​Die neuesten Informationen zu Brawhlhalla und anderen Ubisoft-Titeln gibt es unter: news.ubisoft.com. ​ ​Angebote zu Ubisoft Spielen gibt es im offiziellen Ubisoft Store unter: https://store.ubi.com/de/home

About Blue Mammoth ​Founded in 2009 and acquired by Ubisoft in 2018, Blue Mammoth Games is a development studio based in Atlanta, Georgia. The experienced team specializes in online multiplayer games with large player bases. ​Blue Mammoth develops Brawlhalla, a Free-To-Play fighting game on Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Windows PC, Mac, PlayStation® 4 and PlayStation 5® system, iOS, and Android devices. Brawlhalla has over 80 million players and is currently the most played fighting game on Steam. ​ ​About Konami Digital Entertainment ​Konami Digital Entertainment, which is the core company of Konami Group, develops entertaining content for mobile, console and card games. The company is known for global franchises such as eFootball™, Metal Gear, Silent Hill, Castlevania, and Contra, as well as the Yu-Gi-Oh! Trading Card Game series. www.konami.com/games/corporate/en/.