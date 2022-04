Chrono Cross Remaster - Physische Version für Switch angekündigt

PC Switch XOne PS4

Bereits im Februar wurde im Rahmen einer Nintendo Direct ein Remake des ursprünglich 1999 in Japan und 2000 in Nordamerika für die erste Playstation erschienenen klassischen Rollenspiels Chrono Cross angekündigt. Chrono Cross wiederum war eine Art inoffizieller Nachfolker von Chrono Trigger (Klassiker-Check hier auf GG), das vielen Fans als eins der besten Rollenspiele aller Zeiten gilt.

Chrono Cross - The Radical Dreamers Edition wird am 7.4.2022 digital für Nintendo Switch, PS4, Xbox One und Steam erscheinen. Neben Komfortfunktionen wie abschaltbaren Zufallskämpfen und Änderung von Spielgeschwindigkeit und Schwierigkeitsgrad bietet das Remake auch neue Grafik, frische Illustrationen und aufgebohrte Musik. Ihr könnt selbst entscheiden, ob ihr mit den aktualisierten 3D-Modellen, Schriften, Illustrationen und gefilterten Hintergründen oder in originaler Optik spielen wollt - Puristen und Nostalgiker können das Spiel also auch so genießen, wie es ursprünglich einmal gedacht war. Allerdings könnt ihr die aktualisierten Grafikbestandteile nicht unabhängig voneinander einstellen; sie werden alle zusammen umgeschaltet.

Neu enthalten ist das Textadventure Radical Dreamers - Le Trésor Interdit. Es erschien ursprünglich 1996 für das Satellaview, ein Hardware-Addon nur für das japanische Super Nintendo, mit dem Inhalte wie Spiele und Magazine via Satellitenübertragung heruntergeladen werden konnten. Das Textadventure löst eine unvollendete Geschichte aus Chrono Trigger auf und liegt erstmals komplett lokalisiert auf Englisch mit französischen, italienischen und deutschen Untertiteln vor.

Für Sammler mit einer Nintendo Switch kündigt der auf Import- und Sammlereditionen spezialisierte Versender Playasia nun außerdem eine physische Ausgabe an. Eigentlich für den asiatischen Raum gedacht, bietet die Speicherkarte laut der Playasia-Webseite aber auch die Sprachversionen Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch und Spanisch und ist aufgrund der Tatsache, dass die Switch keine Regionalcodes kennt, auch auf europäischen Systemen spielbar. Enthusiasten müssen jedoch tief in die Tasche greifen: Einschließlich Steuern und Porto schlägt die Modulversion mit über 50 Euro fast dreimal so teuer zu Buche wie der Download im Nintendo eShop. Die Modulausgabe soll ab 28.4.2022 erhältlich sein.