PM: Alles was ihr über CHRONO CROSS: THE RADICAL DREAMERS EDITION wissen müsst (Square Enix)

UPDATE: Dieser Artikel hat zunächst unkorrekterweise angegeben, dass man als Spieler ziwschen dem ursprünglichen und dem neu arrangierten Soundtrack wechseln kann. Bitte nehmt zur Kenntnis, dass hier ein Irrtum vorlag: Man hört beim Spielen immer die überarbeitete Musik.

Hier ist etwas, von dem einige von euch ganz zweifellos (radikal) geträumt haben: CHRONO CROSS kehrt zurück!

Wir freuen uns sehr, euch ankündigen zu dürfen, dass CHRONO CROSS: THE RADICAL DREAMERS EDITION im Sommer 2022 digital für Nintendo Switch, PS4, Xbox One und Steam erscheinen wird. Das klassische RPG wurde deutlich verbessert, mit neuer Grafik, frischen Illustrationen, aufgebohrter Musik und mehr. Zudem umfasst der Titel auch das RADICAL DREAMERS-Abenteuer, das nun zum ersten Mal im Westen veröffentlicht wird.

Es gibt jede Menge über dieses Spiel zu erzählen, und das werden wir hier auch tun. Aber zunächst einmal sollten wir für alle, die das Originalspiel nicht kennen, eine wichtige Frage klären:

CHRONO CROSS ist eines der Rollenspiele, die als die absoluten Klassiker des Genres betrachtet werden - und das aus gutem Grund.

In dem Spiel wird die Geschichte von Serge erzählt, einem jungen Mann, der in einem kleinen Fischerdorf ein einfaches Leben führt, vollkommen ahnungslos, was das Schicksal für ihn in petto hat. Eines Tages wird er in eine Parallelwelt entführt, in der ihn niemand erkennt und wo er zu seiner Überraschung feststellt, dass der Serge dieser Welt bereits vor vielen Jahren als Kind verstarb.

In Begleitung des jungenhaften Mädchens und Diebs Kid geht er auf ein episches Abenteuer, das die beiden durch zwei parallele Welten führt. Hinter ihnen her ist ein katzenartiger Halbmensch Lynx, der ganz eigene Pläne für Serge hat…

Das Spiel wurde ursprünglich 1999 in Japan (und ein Jahr später in den USA) veröffentlicht und ist vollgepackt mit innovativen Ideen, die sich heute noch frisch anfühlen. Beispielsweise besitzt das Spiel eine der größten und vielfältigsten Paletten an spielbaren Charakteren, die je ein RPG gesehen hat, mit 45 möglichen Gruppenmitgliedern, die alle ihre eigenen Element-Affinität und einzigartige Skills - oder Techs - zum Freischalten mitbringen.

Es gibt auch ein zutiefst strategisches rundenbasiertes Kampfsystem, bei dem das Meistern von Elementmagie und die Kontrolle über die Ausdauer die Schlüssel zum Erfolg sind.

Und natürlich dürfen wir nicht vergessen, die absolut unglaublich Musik von Komponist Yasunori Mitsuda zu erwähnen - hier bekommt ihr einen der großartigsten Videospiel-Soundtracks aller Zeiten zu Ohren.

Einfach gesagt: CHRONO CROSS ist ein wirklich gutes Spiel. Und jetzt, mit der THE RADICAL DREAMERS EDITION, wird es noch besser!

Die kommende Veröffentlichung umfasst eine gewaltige Menge an Verbesserungen, die dieses bereits großartige Abenteuer grafisch noch ansprechender machen und für noch befriedigenderes Gameplay sorgen. Auch neue Inhalte gibt es, und zwar in Form von RADICAL DREAMERS. Hier fassen wir zusammen, auf was ihr euch alles freuen könnt:

Die 3D-Modelle wurden hochauflösend gemacht, wodurch sie auf modernen Bildschirmen wunderbar scharf aussehen. Die Schrifttypen wurden ebenfalls an HD angepasst, und es ist zudem ein Hintergrundfilter verfügbar.

Der preisgekrönte Komponist der originalen CHRONO CROSS-Musik ist mit einem neuen Stück zurück, und einige bestehende Lieder werden auf wundervolle Weise neu arrangiert.

Ihr könnt selbst entscheiden, ob ihr mit den aktualisierten 3D-Modellen, Schriften, Illustrationen und gefilterten Hintergründen oder in originaler Optik spielen wollt - wenn ihr also Purist:in seid (oder einfach nur nostalgisch), dann könnt ihr das Spiel auch so genießen, wie es ursprünglich mal gedacht war.

(Hinweis: 3D-Modelle, Illustrationen, Schriften und Hintergrundfilter können nicht unabhängig voneinander eingestellt werden. Sie werden alle zusammen umgeschaltet.)

Das Kampfsystem wird mit einer ganzen Reihe von Komfortverbesserungen ausgestattet, darunter:

Autokampf-Funktion

Möglichkeit, Begegnungen mit Gegnern abzuschalten

Die Fähigkeit, die Geschwindigkeit im Game zu verändern - ihr könnt das Spiel von Beginn an schneller oder langsamer machen (abgesehen von den Cut-Scenes)

Battle Boosts - erhaltet einen Vorteil gegenüber eurem Kontrahenten, um das Kämpfen leichter zu machen, wenn ihr schneller durch die Story kommen wollt

All dies macht das Spielen von CHRONO CROSS noch komfortabler!

“RADICAL DREAMERS - Le Trésor Interdit” ist ein textbasiertes Abenteuer, das ursprünglich 1996 für das Satellaview erschienen ist - das war eine Peripherie für das japanische Super Nintendo, dank der Nutzer:innen Inhalte wie Spiele und Magazine via Satellitenübertragung auf ihre Konsole herunterladen konnten.

Satellaview erschien nie außerhalb Japans, westliche Spieler hatten also nie die Möglichkeit, RADICAL DREAMERS zu erleben - bis jetzt!

Wie der Name schon sagt, beinhaltet CHRONO CROSS: THE RADICAL DREAMERS EDITION das Text-Adventure, und zwar komplett lokalisiert in Englisch, mit französischen, italienischen und deutschen Untertiteln. Es erzählt eine Geschichte, die eng mit CHRONO CROSS verknüpft ist und die man nicht verpassen sollte.

Gute Neuigkeiten: Ihr werdet nicht mehr lange warten müssen, bis ihr die atemberaubenden Welten dieses klassischen Rollenspiels erkundet könnt. CHRONO CROSS: THE RADICAL DREAMERS EDITION erscheint am 7. April 2022 für Nintendo Switch, PS4 Xbox One und Steam.

