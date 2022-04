PM: Im Gespräch mit dem Producer von CHRONO CROSS: THE RADICAL DREAMERS EDITION (Square Enix)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Eines der großartigsten Rollenspiele der PlayStation-Ära ist zurück - und das besser als je zuvor! CHRONO TRIGGER: THE RADICAL DREAMERS EDITION ist ab sofort für PS4, Switch und Xbox One sowie auf Steam erhältlich.

Diese Neuveröffentlichung verbessert das Originalspiel mit neuen HD-Charaktermodellen, neuen Charakter-Illustrationen, verfeinerter Musik (einschließlich eines neuen Tracks von Originalkomponist Yasunori Mitsuda), Features zur Verbesserung der Kämpfe und vielem mehr!

Außerdem umfasst diese Version auch RADICAL DREAMERS, das ursprünglich in Japan für die Satellaview-Hardware veröffentlicht wurde. Dieses wundervoll geschriebene Text-Adventure ist eng mit CHRONO CROSS verknüpft und kann jetzt endlich auch von westlichen Spieler:innen erlebt werden!

Kurz gesagt: Das hier ist eine sehr spannende Rückkehr für CHRONO CROSS - und auch für das Team war die Arbeit an diesem Projekt äußerst aufregend.

Vor kurzem sprachen wir mit dem Producer des Spiels, Kouichirou Sakamoto, über die neuen Features dieser Version, die Herausforderungen beim Remastern eines echten Klassikers und sogar die Zukunft der CHRONO-Serie.

Das Gespräch war wirklich faszinierend - und ist der perfekte Lesestoff, während man sich das Spiel herunterlädt. Wir hoffen, dass es euch gefällt.

Warum haben Ihrer Meinung nach die Leute eine so gute Erinnerung an CHRONO CROSS?

Ich persönlich glaube, mit der größte Reiz an CHRONO CROSS ist, dass die Story dieses Spiels der Geschichte gerecht wird, die im Vorgänger CHRONO TRIGGER erzählt wird.

Und deshalb bleibt dieses Spiel all denen lieb und teuer, die es damals gespielt haben, und es ist eines, über das sie bis heute gerne sprechen.

Zudem habe ich den Eindruck, dass dieser Titel immer noch neue Fans für sich gewinnt - manche Leute haben CHRONO TRIGGER erst vor kurzem entdeckt und beginnen, die Verbindungen zu CHRONO CROSS zu erkunden.

Ist deshalb gerade die perfekte Zeit, um das Spiel auch für neue Fans interessant zu machen?

Um die Wahrheit zu sagen, starteten wir die Entwicklung mit dem 20. Jubiläum von CHRONO CROSS im Hinterkopf, aber letztlich steckten wir ein bisschen zu viel Arbeit und Mühe hinein!

Dadurch wurden wir nicht bis zum 20. Geburtstag fertig. Man sollte sich also am besten vorstellen, dass in dieses Spiel drei Jahre Extra-Begeisterung geflossen ist.

Was hat sich in dieser neuen Version von CHRONO CROSS geändert und was wurde ihr hinzugefügt?

Es gibt eine Menge Veränderungen und Verbesserungen. Aber wenn ich nur über die wichtigsten reden dürfte, dann wären das die 3D-Modelle, denen eine HD-Behandlung verpasst wurde, die vom originalen Charakterdesigner Nobuteru Yuuki überarbeiteten Charakter-Illustrationen (sowie das von ihm geschaffene neue Key Visual) sowie die Musik, die vom Originalkomponisten Yasunori Mitsuda verfeinert wurde.

Zudem wurden ein paar Features hinzugefügt, durch die sich das Spiel einfacher machen lässt. Beispielsweise gibt es jetzt eine Funktion, um Feindbegegnungen an- bzw. abzustellen, und ein "Battle Boost"-Feature, um den Kampf leichter zu machen.

Die neuen Features - wie die Möglichkeit, die Zeit zu beschleunigen, Begegnungen zu vermeiden und sich selbst im Kampf einen Push zu geben - machen das Spiel leichter. Warum haben Sie diese Features hinzugefügt?

Sie sind hauptsächlich für die Leute im Spiel, die CHRONO CROSS zuvor schon gespielt haben. Die neuen Features bedeuten, dass man diesen Titel beispielsweise einfach nur spielen kann, um die Story nochmal zu erleben.

Zudem ist CHRONO CROSS ein Spiel mit mehreren Enden. Wenn man eines davon gesehen hat, dann ist es vielleicht eine gute Idee, die neuen Features zu nutzen, während man nach den anderen Enden forscht.

Natürlich können auch CHRONO CROSS-unbeleckte Spieler:innen diese Features verwenden, aber das würde ich nicht unbedingt empfehlen. Die Kämpfe in CHRONO CROSS besitzen viel Tiefe und sind für sich bereits sehr interessant, weshalb ich glaube, dass diese Spieler:innen mehr vom Spiel haben, wenn sie die Kämpfe nicht überspringen.

Ähnliche Features wurden in anderen Neuveröffentlichungen der jüngeren Zeit wie FINAL FANTASY VII, FINAL FANTASY VIII Remastered und FINAL FANTASY IX positiv aufgenommen. Warum ist das Ihrer Meinung nach so?

Es ist nur meine Meinung, aber ich glaube, dass viele Leute, die diese Spiele auf SNES und PlayStation gespielt haben, jetzt hart arbeitende Erwachsene sind. Und selbst ein paar jüngere Leute haben nicht viel Zeit zur Verfügung.

Ich glaube, dass diese neuen Features besonders nützlich für diese Leute sind, die keine Stunden ins Spielen stecken können, aber trotzdem in der wenigen verfügbaren Zeit Spaß damit haben wollen.

Die CHRONO CROSS: THE RADICAL DREAMERS EDITION gibt einem auch die Möglichkeit, die Optik auf den Originalstil zurückzustellen. Warum war es wichtig, dieses Feature zu implementieren?

Square Enix hat bereits ein paar Remaster-Spiele veröffentlicht, und es gab das Feedback von Fans, dass sie zwar gerne in der Originaloptik spielen würden, aber auch gern eine aufgebohrte Präsentation hätten.

Und deshalb beschlossen wir, eine Funktion zu implementieren, die einen zwischen den beiden wechseln lässt.

CHRONO CROSS ist berühmt für die große Zahl an verfügbaren Gruppenmitgliedern. Waren Sie versucht, weitere Charaktere in dieser neuen Version unterzubringen?

Das habe ich nie in Erwägung gezogen.

Zunächst einmal fanden wir, dass es im Originalspiel schon mehr als genug mögliche Mitglieder für die Truppe gibt. Zudem empfinden wir großen Respekt vor dem Originalspiel und wir fanden, dass es nicht richtig wäre, dass Leute, die nicht am Original gearbeitet haben, neue Storys und Charaktere ins Spiel bringen.

Was sind Ihre Lieblingscharaktere und warum?

Das wären wohl Kid, Lynx und Mojo.

Diese Antwort bewegt sich gefährlich nahe in Richtung Spoiler, aber bei Kid würde ich sagen, dass sie zu einer Schlüsselfigur des gesamten Spiels wird. Und die komplexe Geschichte von Lynx macht das Spiel aufregender.

Und ich mag einfach das Design von Mojo.

Was war die größte Herausforderung bei der Arbeit an CHRONO CROSS: THE RADICAL DREAMERS EDITION?

Es ist eine echte Schande, aber leider waren der Spielecode und die Grafikdaten nicht mehr komplett erhalten.

Das bedeutete, dass wir am Beginn der Entwicklung die Originalversion nur auf der PlayStation wiederherstellen konnten.

Wie haben Sie diese Herausforderung gemeistert?

Durch die Untersuchung der Daten, die erhalten geblieben sind, und indem wir das Spiel selbst gespielt haben, konnten wir bestimmen, was alles fehlte und diese Teile dann wieder ins Spiel einarbeiten.

Ich kann nur meine tiefste Dankbarkeit für die riesigen Anstrengungen ausdrücken, die von den Leuten unternommen wurden, die mit der Entwicklung dieses Remasters befasst waren!

In dieser Neuveröffentlichung ist auch RADICAL DREAMERS enthalten. Für die Fans, denen dieses Spiel nichts sagt: Warum sollte sie das freuen?

RADICAL DREAMERS war exklusiv in Japan für das Satellaview erhältlich, ich denke also, dass nicht viele Menschen die Chance hatten, es zu spielen.

Aber eines der Szenarien in RADICAL DREAMERS ist mit CHRONO TRIGGER verknüpft und hängt auch mit CHRONO CROSS zusammen - also dachten wir, dass es ein Spiel ist, dass die Fans der Chrono-Serie sicher mal erleben wollen!

Was würden Sie jemandem sagen , der noch nie CHRONO CROSS gespielt hat?

Wenn du CHRONO TRIGGER gespielt hast, dann probier mal CHRONO CROSS. CHRONO CROSS ist für sich genommen schon ein großes Vergnügen, aber ich denke, dass es noch interessanter ist, wenn man CHRONO TRIGGER kennt.

Wenn du CHRONO TRIGGER noch nicht gespielt hast, dann ergreife bitte diese Chance, beide zu spielen! Und es ist egal, in welcher Reihenfolge du sie spielst!

Haben Sie eine Botschaft an die Fans, die so geduldig darauf gewartet haben, CHRONO CROSS wieder zu spielen?

Endlich ist es uns nun möglich, eine Remaster-Version zu veröffentlichen! Zudem könnt ihr RADICAL DREAMERS spielen.

Ich hoffe, dass ihr alle Spaß dabei habt, die interessante, komplexe Geschichte der Chrono-Serie (neu) zu erleben!

Zum Schluss und weil die Fans immer danach fragen: Wird es einen neuen Teil der Chrono-Serie geben?

Aktuell gibt es keine Pläne dafür. Allerdings weiß ich auch nicht, was die Zukunft bringt.

Wir danken Sakamoto-san für die Beantwortung unserer Fragen - und für die harte Arbeit, die er und sein Team bei CHRONO CROSS: THE RADICAL DREAMERS EDITION geleistet haben.

Das Spiel ist ab sofort für PS4, Nintendo Switch und Xbox One und auf Steam erhältlich!

