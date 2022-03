Es glänzt Golden: SSI-Goldbox-Classics auf Steam eingetroffen

PC Linux MacOS andere

Wie ihr in den News auf GamersGlobal immer wieder mal nachlesen konntet, waren in den vergangenen Jahren (und auch in letzter Zeit) alte RPG-Titel der ehemaligen US-Spieleschmiede SSI (Strategic Simulations Incorporated) auf CD Projekts Verkaufsplattform GOG.com erschienen.

Jahrelang waren die Rollenspiel-Titel der legendären "Goldbox"-Reihe wie Pool of Radiance (zum User-Artikel), die dreiteilige Dungeon-Crawler-Saga Eye of the Beholder (zum User-Artikel) in mehreren Collections und AD&D-Einzeltitel wie Al Quadim - The Genie's Curse ausschließlich auf GOG.com digital zum Kauf erhältlich. Nun stehen diese ab heute auch auf Steam zum Erwerb für eure SSI-Rollenspiel-Sammlung bereit.

Veröffentlicht werden die Steam-Versionen von SNEG, einem kleinen Publisher, der von ehemaligen GOG-Mitarbeiten gegründet wurde und sich auf die (Wieder-)Veröffentlichung alter Retro-Titel spezialisiert hat. Zu den beworbenen Features der Steam-Releases gehören laut den Angaben von SNEG ein spezieller Goldbox-Launcher für die Titel, ein verbesserter DOSBox-Support und der einfachere Charakter-Transfer innerhalb der jeweiligen Serie.

Folgende Collections, Serien und Einzeltitel könnt ihr seit heute auf Valves Vertriebsplattform erwerben:

Forgotten Realms: The Archives - Collection One

Eye of the Beholder

Eye of the Beholder 2 - The Legend of Darkmoon

Eye of the Beholder 3 - Assault on Myth Drannor

Forgotten Realms: The Archives - Collection Two

Pool of Radiance

Curse of the Azure Bonds

Secret of the Silver Blades

Pools of Darkness

Gateway to the Savage Frontier

Treasures of the Savage Frontier

Forgotten Realms - Unlimited Adventures

Hillsfar

Forgotten Realms: The Archives - Collection Three

Dungeon Hack

Menzoberranzan

Dungeons & Dragons: Krynn Series

Champions of Krynn

Death Knights of Krynn

The Dark Queen of Krynn

Dungeons & Dragons: Dark Sun Series

Dark Sun - Shattered Lands

Dark Sun - Wake of the Ravager

Dungeons & Dragons: Ravenloft Series

Ravenloft - Strahd's Possession

Ravenloft - Stone Prophet

Dungeons & Dragons : Einzeltitel

Dungeons & Dragons - Stronghold: Kingdom Simulator

Dungeons & Dragons - Al-Qadim - The Genie's Curse

Preislich schlagen die gelisteten Collections, Serien und Einzel-Titel zwischen 4,99 Euro bis 8,19 Euro zu Buche, wobei ihr momentan noch einen 15%- Launch-Rabatt gewährt bekommt. Das Komplett-Paket aus den sechs Collections&Serien kostet euch mit einem 43% Rabatt noch 26,14 statt 45,94 Euro.