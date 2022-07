Dungeons & Veterans

Teaser Gemeinsam mit Gastveteran Michael Hengst wagen sich Heinrich und Jörg erneut in den Dungeon des ersten Goldbox-RPGsvon SSI.

Wackere Helden für Pool-Party gesucht: 1988 erschien mit Pool of Radiance das erste offizielle D&D-Computerspiel. SSIs Interpretation des Rollenspiel-Regelwerks Dungeons & Dragons erwies sich als anspruchsvoller Genrevertreter mit ausführlichen Taktikkämpfen – und vielen Diskettenwechseln, wenn man die C64-Version spielte. Heutzutage gibt es die Forgotten-Realms-Serien als günstige PC-Sammlungen, bei denen das Addon Gold Box Companion mehr Komfort verspricht. Wie spielt sich Pool of Radiance damit heute, welche Erinnerungen haben wir an damals? Leicht wird das Abenteuer jedenfalls nicht, weshalb uns Michael Hengst als kundiger Gastveteran beisteht. Bevor wir uns mit Kobolden und Zombies anlegen, werfen wir einen Blick aufs News-Geschehen, beichten Spielaktivitäten und greifen ins Hörerfragen-Postfach.



Der Spieleveteranen-Podcast Folge 28-2022 (#276) mit Heinrich Lenhardt, Jörg Langer und Gastveteran Michael Hengst hat eine Laufzeit von 1:42:39 Stunden.

0:00:15 Das heutige Programm

0:02:11 Gemischte News: Auf der Playstation verschwinden manche gekaufte Filme, Microsoft stellt als einziger Konsolenanbieter auf der Gamescom aus, November-Termine für God of War - Ragnarök und Skull and Bones bekanntgegeben.

und bekanntgegeben. 0:10:34 Was haben wir zuletzt gespielt? Hearthstone , Hishōzame! Same! Same! , Elden Ring und Blade Runner .

, , und . 0:24:44 Hörerpost von Florian Reinhardt, Boris Reidl und Pascal Pavex.

0:36:21 Wir begrüßen Gastveteran Michael »Solar« Hengst, der bei Dragon Quest Heroes 2 auf den Musou-Geschmack gekommen ist.

0:50:03 Das alte Spiel: Pool of Radiance

0:50:23 Worum geht es beim ersten Rollenspiel der Goldbox-Reihe, warum gilt es als Klassiker?

0:57:30 Wird Pool of Radiance durch den Gold Box Companion leichter zugänglich – oder ist das Addon nur etwas für »altgewordene Weicheier«?

1:07:01 Umständliche alte Regelversion, herber Schwierigkeitsgrad am Anfang, aber die taktischen Kämpfe machen Spaß.

1:18:04 Das Spielerlebnis damals und heute – und wie kam SSI überhaupt an die D&D-Lizenz?

1:29:02 Historischer Pressespiegel und Veteranenfazit.