GOG: Zwei weitere SSI-Titel ergänzen den Spiele-Katalog

SSI-Fans, frohlocket! Nachdem erst Anfang des Monats Dezember mit Questron 2, Sword of Aragon und Wizard's Crown drei alte SSI-Klassiker den Einzug auf der Spieleplattform GOG hielten, gibt es rechtzeitig zum Fest neues Retro-Spiele-Futter der ehemaligen US-Spieleschmiede Strategic Simulations Incorporated, um das virtuelle Spieleregal zu schmücken.

Folgendes SSI-Titel-Duo sind bereits seit gestern neu gelistet:

Shard of Spring

Demon's Winter

Bei den beiden Rollenspielen handelt es sich um die nachträglich releasten PC-Portierungen der damaligen zuvor veröffentlichten Apple-2-Versionen (daneben wurden auch der C64, der Amiga oder der Atari ST bedient). Nun zählen die beiden traditionellen, partybasierten RPGs mit Runden-Kämpfen (Demon's Winter knüpft direkt an den Erstling Shard of Springs an) sicher nicht zu den bekanntesten Werken der amerikanischen Entwickler. Dabei sollte aber nicht vergessen werden, dass es gerade die frühen CRPG-Titel aus dem Portfolio (darunter auch das oben genannte Wizard's Crown oder ein Phantasie) waren, mit denen sich SSI innerhalb der Spielebranche einen bedeutsamen Ruf als Hersteller von Computer-Rollenspielen erarbeitete.

Dieser Umstand verhalf bekanntermaßen mit, die Aufmerksamkeit von TSR (Tactical Studies Rules) zu erlangen, dem damaligen Markeninhaber und Produzenten des wohl bekanntesten Pen & Paper- Rollenspiels Advanced Dungeons & Dragons. Denn dieser entschied sich in den späten 80er-Jahren bei der Vergabe der prestigeträchtigen Lizenz für die SSI-Entwickler, um entsprechende Computer-Versoftungen der berühmten Rollenspiel-Marke zu produzieren. Was aus dieser fruchtbaren Zusammenarbeit in den folgenden Jahren entstand, war unter anderem die ungemein populäre (und mehrere Settings beinhaltende) SSI-Gold-Box-Reihe, die Eye of the Beholder-Serie (zum User-Artikel) oder auch die Strategie-/Simulations/Action-RPG Ableger aus dem Dragonlance-Setting, wie etwa ein War of the Lance, Hillsfar oder ein Dragon Strike.

Selbst der gute alte Buck Rogers durfte in zwei SciFi-RPG-Titeln, Countdown to Doomsday und Matrix Cubed, das Universum retten, obwohl er sich mittlerweile wieder im Kälteschlaf befindet. Aber wer weiß, vielleicht klappt es ja in 2022 mit dem Auftau(ch)en bei GOG.

Die beiden neuen Titel Demon's Winter und Shard of Spring könnt ihr für PC, MacOS und Linux momentan noch mit einem Launch-Rabatt von 20 Prozent für jeweils 3,99 Euro (statt 4,99 Euro) einzeln auf GOG erwerben.