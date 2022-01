Diplomacy is Not an Option: Early Access auf 9. Februar verschoben

PC

Ursprünglich sollte das Aufbau-Strategiespiel Diplomacy is Not an Option am 26. Januar 2022 in den Early Access starten. Wie Entwickler Door 407 nun via Pressemitteilung bekannt gegeben hat, verzögert sich der Start allerdings etwas. Als neuer Termin wird nun der 9. Februar 2022 angegeben. Einen Grund gibt das Studio nicht an, dafür gibt es aber einen neuen Gameplay-Trailer, den ihr unterhalb dieser News findet.

Bei Diplomacy is Not an Option handelt es sich nicht um ein reines Aufbauspiel, laut Door 407 gibt es auch Elemente von Tower Defense. So errichtet ihr zwar eure eigene mittelalterliche Siedlung, müsst sie aber immer wieder vor dem angreifenden Pöbel verteidigen. Dabei soll eine realistische Physik-Engine eine große Rolle spielen, außerdem tummeln sich "zehntausende Einheiten" auf dem Bildschirm.

In der Early-Access-Fassung wird es zwei Kampagnenmissionen, einen Survival-Modus sowie "die meisten Upgrades und Forschungs-Skills" geben. Für die fertige Fassung wollen die Entwickler die Kampagne fertigstellen, Einheiten und Gebäude weiter anpassen und das HUD verbessern.