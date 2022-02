PM: Diplomacy is Not an Option nimmt in nur 6 Tagen über 1.000.000$ auf Steam ein. (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Diplomacy is Not an Option nimmt in nur 6 Tagen über 1.000.000$ auf Steam ein.

London, UK – 16. Februar 2022 – Fanfaren, Trompeten, Pomp! Rollt den purpurnen Teppich aus! Es ist ein Indie-Hit! Das neue Strategiespiel von Door 407 – Diplomacy is Not an Option – hat in nur sechs Tagen auf Steam über eine Million US-Dollar eingenommen und landete seit dem Early Access Launch auf Hunderttausend weiteren Steam-Wunschlisten. Diplomacy is Not an Option ist ein Strategiespiel mit einigen Wendungen, das überzeichnete Gewalt im ganz großen Stil bietet und die beliebten Genres Tower Defense, Aufbau- und Echtzeitstrategie verbindet.

In Diplomacy is Not an Option , herrscht ihr als feudaler Lord, klingt gut oder? Aber, als sich die Massen erheben eilt euch niemand zu Hilfe. Es ist an euch, eure Ländereien, euren Titel und euren Kopf zu verteidigen.

Diplomacy is Not an Option ist ein Spiel ohne künstliche Limitierungen. Von der ersten Aufgabe an verfügt ihr über das vollständige Arsenal und alle In-Game-Mechaniken sind freigeschaltet. Ihr habt die volle Kontrolle über das Aufblühen eurer Stadt, oder ihren Niedergang.

Über Door 407

Door 407 wurde von Personen von der MIET Universität (Zelenograd, Russland) gegründet, die die Leidenschaft für Strategiespiele eint. Nach vielen gemeinsamen Stunden in Warcraft, Heroes of Might and Magic, Stronghold, Age of Empires und Civilization begann das Team die Vor- und Nachteile ihrer liebsten RTS-Titel zu diskutieren. Bald beschloss man die besten Mechaniken der eigenen Lieblingsspiele in einem Spiel zu vereinen. Die Gründungsmitglieder von Door 407 veröffentlichten 2015 das bekannte Tower-Defense-Spiel Ancient Planet. Das Team arbeitet derzeit an seinem neuen Spiel Diplomacy is Not an Option, ein weiterer Schritt in Richtung des Traums, das ultimative Strategiespiel zu entwickeln.