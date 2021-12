PM: Wappnet euch! Diplomacy is Not an Option betritt am 26. Januar den Early Access (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Wappnet euch! Diplomacy is Not an Option betritt am 26. Januar den Early Access

– Errichtet eine Siedlung und verteidigt sie in diesem Tower-Defense-Aufbau-Strategiespiel für den PC –

London, UK – 1. Dezember 2021 – Door 407 gibt mit stolzgeschwellter Brust, Fanfaren und Trompeten bekannt, dass Diplomacy is Not an Option am Mittwoch, den 26. Januar 2022, auf dem PC das Schlachtfeld des Early Access betreten wird. Als Strategiespiel mit einigen überraschenden Wendungen kombiniert Diplomacy is Not an Option beliebte Elemente der Genres Tower Defense, Aufbau- und Echtzeitstrategie.

In Diplomacy is Not an Option werden Spielerinnen und Spieler zu feudalen Herrscherinnen und Herrschern in der Midlife-Krise. Sie bauen eine Siedlung auf und stärken die Wirtschaft, müssen dabei jedoch stets auf der Hut sein! Feindeshorden, furchteinflößende Monsterschwärme und rebellierender Pöbel können den Arbeitsalltag jederzeit durchrütteln. Diplomatie wäre jetzt nur verschwendete Zeit, das ist DIE Gelegenheit allen zu beweisen, wer hier das Sagen hat!

Ihr werdet wichtige Entscheidungen treffen müssen, um sicherzustellen, dass eure Siedlung wächst, gedeiht und nicht überrannt wird:

Am wichtigsten ist es, nicht zu vergessen, dass die Gesetze der Physik in Diplomacy is Not an Option gründlich nachgestellt wurden, um die Immersion und den Spaß zu maximieren. Zehntausende Einheiten können gleichzeitig auf dem Bildschirm kämpfen, jede Schusswaffe hat eine gewisse Reichweite, Geschosse fliegen in ballistischen Kurven, Pfeile prallen von Steinwänden ab, Bogenschützen sehen nicht alles und geschlossene Tore können nicht nur für den feindlichen Vormarsch, sondern auch für den eigenen taktischen Rückzug zum Problem werden.

Diplomacy is Not an Option ist ein Spiel ohne künstliche Limitierungen. Von der ersten Aufgabe an verfügt ihr über das vollständige Arsenal und alle In-Game-Mechaniken sind freigeschaltet. Ihr habt die volle Kontrolle über das Aufblühen eurer Stadt, oder ihren Niedergang.

Nach einer erfolgreichen Demo-Phase und einer Menge an nützlichem Feedback startet Diplomacy is Not an Option auf Steam am 26. Januar 2022 in den Early-Access und bringt eine Menge neuer Upgrades und Features mit sich.

Die Early-Access-Version wird zwei Kampagnenmissionen, den Wellen-Survival-Modus, sowie die meisten Upgrades und Forschungs-Skills enthalten. Bis zum Launch plant das Entwicklungsstudio Door 407 die Kampagne zu finalisieren, Missionen hinzuzufügen, Einheiten und Gebäude zu diversifizieren und das Interface zu verbessern.

Über Door 407

Door 407 wurde von Personen von der MIET Universität (Zelenograd, Russland) gegründet, die die Leidenschaft für Strategiespiele eint. Nach vielen gemeinsamen Stunden in Warcraft, Heroes of Might and Magic, Stronghold, Age of Empires und Civilization begann das Team die Vor- und Nachteile ihrer liebsten RTS-Titel zu diskutieren. Bald beschloss man die besten Mechaniken der eigenen Lieblingsspiele in einem Spiel zu vereinen. Die Gründungsmitglieder von Door 407 veröffentlichten 2015 das bekannte Tower-Defense-Spiel Ancient Planet . Das Team arbeitet derzeit an seinem neuen Spiel Diplomacy is Not an Option , ein weiterer Schritt in Richtung des Traums, das ultimative Strategiespiel zu entwickeln.