Diplomacy is Not an Option: Massenschlacht-RTS startet im Early Access

Das Strategiespiel Diplomacy is Not an Option ist nun auf Steam im Early Access erhältlich. Der Indie-Titel von Door 407 ist dabei inspiriert von Survival-Strategie wie They Are Billions oder Conan - Unconquered. Regelmäßig erscheinen also Gegnerwellen, die eure Zinnen bestürmen. Laut Entwickler kann Diplomacy is Not an Option in seinem Low-Poly-Look dabei bis zu 10.000 Feinde auf einmal darstellen, die ihr mit Soldaten, Katapulten und Magie loswerden müsst. Zwischen den Gegnerwellen könnt ihr Feindlager auf der Karte ausräumen und eure Wirtschaft ausbauen.

Die Early-Access-Version zum regulären Preis von 20,99 Euro umfasst einen Endlos-Modus und die ersten drei Missionen der auf 12 Aufträge ausgelegten Kampagne. Die schon länger erhältliche Demo-Version wurde kurz vor dem Early-Access-Launch aktualisiert und bietet damit nun einen Eindruck vom aktuellen Stand des Spiels. Bis zum Erscheinen der Vollversion später in diesem Jahr soll nicht nur der Rest der Kampagne dazukommen, sondern Einheiten und Gebäude ergänzt, die Balance abgerundet und die Benutzerführung verbessert werden.